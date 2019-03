Álvarez de Toledo s'estrena com a candidata del PP el 28-A titllant de "racista i xenòfob" l'independentisme

El PP arrenca el camí cap al 28-A amb els seus caps de llista ja designats des d'aquest divendres i presentats aquest dissabte en un acte al Círculo de Bellas Artes de Madrid, amb la destacada presència de Cayetana Álvarez de Toledo, cap de llista a Barcelona. En el seu primer discurs, la periodista ha marcat el to del dur discurs contra l'independentisme, qualificant-lo de "xenòfob i racista". Així, ha argumentat que la seva candidatura servirà per demostrat la "cara bruta del nacionalisme català", basat, al seu entendre, en el "segregacionisme i la intolerància".

"Quantes més vegades diguin que jo per madrilenya, per mig argentina, per no catalana, no tinc dret a presentar-me per Barcelona, més exposen la cara bruta del seu projecte: la xenofòbia, el racisme i el segregacionisme. Com més ho diguin més poderós serà el sentit d'aquesta candidatura", ha assenyalat Álvarez de Toledo, que ha subratllat que Catalunya no pot estar "condemnada al tribalisme". La candidata ha incidit en aquesta idea i ha advertit que el Procés és un "gegant projecte d'estrangeria". "Hi ha espanyols que no volen viure amb altres espanyols i hi ha catalans que no volen viure amb altres catalans", ha considerat Álvarez de Toledo.

Abans que prengués la paraula, ha estat el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, qui s'ha encarregat de presentar cadascun dels candidats i s'ha vantat de representar "l'únic partit que lluita per Espanya a Catalunya". Així, ha presentat Álvarez de Toledo, Sergio Santamaría (Girona), Dante Pérez (Lleida) i Jordi Roca (Tarragona) com els candidats que "presentaran batalla per Espanya a Catalunya per molt que Quim Torra i Carles Puigdemont facin creure que és una altra cosa".

Casado critica la manifestació contra el judici del Procés

El torn d'intervencions s'ha acabat amb el discurs del president del partit, Pablo Casado, que ha carregat durament contra tots els seus adversaris el 28-A. També ha tingut paraules per la manifestació d'aquesta tarda contra el judici del Procés, "organitzada per 60 entitats subvencionades per Espanya a través del FLA". "Òmnium i l'ANC venen a Madrid no sabem ben bé a què, potser a criticar el senyor Trapero quan ha descobert l'entramat de la violència que es va muntar l'1 d'octubre. O potser a increpar els seus alts càrrecs que van sofrir la presa de la conselleria Economia el 20 de setembre", ha apuntat el líder popular.

Però Casado ha posat el seu partit al centre i ha atribuït les raons de la concentració a "queixar-se perquè gràcies al PP hi ha un Govern assegut al Tribunal Suprem". "Gràcies al PP no estan jutjats al TSJC amb jutges col·locats amb els vots dels independentistes", ha assenyalat, i ha situat com a altres possibles arguments de la manifestació el fet que el govern de Mariano Rajoy apliqués el 155. En qualsevol cas, Casado s'ha mostrat convençut que el principal missatge de la mobilització contra el judici és "demanar des de les portes de la Moncloa" a Pedro Sánchez que l'independentisme "ja no pagarà per avançat" la seva investidura. "Ell pretén revalidar el govern amb independentistes 'batasunos' i comunistes de Podem", ha apuntat.

En aquest sentit, el líder popular no ha estalviat crítiques als seus rivals en la cursa cap a la Moncloa. Al PSOE li ha retret que utilitzi la taula del consell de ministres com a plataforma electoral i ha recriminat que alimenti "fake news contra el cap de l'oposició", a qui "no poden rebatre amb arguments ni amb raons", ha assegurat. Sobre Cs, ha subratllat la "tupinada" de Castella-Lleó i el "transfugisme", i de Vox ha destacat que només faci política a través de les xarxes socials.

"No queda ningú despenjat"

Casado ha agraït el pas dels caps de llista de les províncies i ha avisat que encara falta per conèixer els candidats al Senat i la resta d'integrants a les llistes del Congrés i a les eleccions europees. Tot i que hi ha diversos noms absents, com Dolors Montserrat i Enric Millo, el president del partit ha advertit que "no queda ningú despenjat".