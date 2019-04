Álvarez de Toledo es mostra partidària d’elaborar una llei que reguli l’eutanàsia, a diferència del PP

La candidata del PP a Barcelona per al 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo, s’ha mostrat partidària d’elaborar una llei que reguli l’eutanàsia, a diferència del que defensa el seu partit. "Soc partidària que hi hagi una llei d’eutanàsia, però amb restriccions, per evitar abusos", ha argumentat en una entrevista a RAC1. Álvarez de Toledo, però, també està a favor de "les cures pal·liatives i el testament vital", per evitar que es desconnecti una persona sense el seu consentiment. De fet, la candidata popular ha explicat que ha demanat "llibertat de vot" al seu partit també en qüestions com l’avortament.

El PP és l’únic partit al Congrés que es nega a despenalitzar l’eutanàsia. "El veritable progrés és ajudar qui pateix, i això no té res a veure amb allargar artificialment la vida. El més raonable són les cures pal·liatives", reflexionava el número dos per Madrid, Alfonso Suárez Illana. Els populars, doncs, persegueixen l’extensió de les cures pal·liatives a partir de la promoció de l’atenció domiciliària i l’equitat en l’accés.

Pel que fa al debat feminisme, Álvarez de Toledo s’ha reafirmat en les paraules que ha anat pronunciant en els últims dies i ha negat la idea que existeixi un heteropatriarcat: "No hi ha un col·lectiu masclista que vol sotmetre i agredir les dones". Per a la candidata popular, les dones no estan "malament", ja que prenen "decisions lliures i responsables": "No som unes sotmeses i apallissades".

D’altra banda, Álvarez de Toledo ha insistit que l’independentisme és un moviment "xenòfob" perquè "no volen viure amb els espanyols". La candidata ha assegurat a la mateixa entrevista que tots els nacionalismes acaben amb "conflicte" i ha situat en l’origen de tot plegat l’expresident Jordi Pujol. De fet, ha tornat a utilitzar les paraules de l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas per exemplificar-ho: "Tarradellas ja va advertir que el victimisme i la deslleialtat de Pujol portaria a la confrontació amb l’Estat".

Álvarez de Toledo ha explicat que no es planteja liderar el PP a Catalunya ni tampoc presentar-se com a candidata a la presidència de la Generalitat. A més, també ha insistit que veu amb bons ulls un pacte amb Vox perquè no governi Pedro Sánchez, tot i que el veu també com un "partit nacionalista".