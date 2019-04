Álvarez de Toledo demana "responsabilitat" a les elits catalanes per fer front a l'independentisme

"La gran estafa del nacionalisme no podria haver estat possible sense el desistiment d'una part de la societat i d'una oberta complicitat d'una altra”. Aquestes han estat les dures paraules de la candidata del PP a les generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha demanat aquest dimecres en un dinar-col·loqui al Círculo Ecuestre "responsabilitat" a les elits catalanes per defensar la Constitució i fer front a l'independentisme.

Així, en la trobada recollida per Europa Press, ha cridat a les elits a ser "militants de la Constitució del 78" i els ha qüestionat que hagin fet tot el possible davant el procés independentista. El col·loqui ha estat presentat per l'exministre d'Economia Román Escolano, que ha elogiat la figura d'Álvarez de Toledo com la "candidata més preparada" de tots els que es presenten als comicis. "És el moment d'unir-se, no de fragmentar-se", ha etzibat Escolano, que ha advertit dels perills de la situació econòmica global, amb el nacionalisme com a principal enemic.

Seguidament, la candidata dels populars ha declarat que fins que no va arribar l'1-O les elits socials, empresarials i culturals no van fer "tot el que havien de per fer front al nacionalisme i el 'Procés". "Es podria haver fet més i millor", ha asseverat. Per a Álvarez de Toledo, el "cop es va poder forjar perquè hi va haver una trama civil i mediàtica que va acompanyar a la institucional, però també perquè no hi va haver un ordit constitucionalista que ho impedís". "No va ser fins l'agressió final, fins l'assalt més obscè a la legalitat, que aquesta societat tolerant, demòcrata i cosmopolita va despertar de manera emocionant. Fins que això no va passar, la resistència era francament minoritària i fràgil", ha lamentat amb contundència.

De la mateixa manera que ha criticat el que considera una inactivitat de les elits, la candidata dels populars també ha reconegut que el PP "no ho ha fet tan bé com podria haver-ho fet". "El rescat democràtic de Catalunya no pot fer-se només des de la política i el govern espanyol", ha assenyalat, però. Per aquest motiu, Álvarez de Toledo ha proposat donar més autonomia als ciutadans amb tots els instruments a l'abast de l'estat de dret donant així una "batalla ideològica al nacionalisme" i sota la premissa que la llei sempre s'ha de complir.

La candidata popular no s’ha estalviat carregar també contra el PSOE, que considera que vol seguir el mateix camí que ha portat Catalunya a la situació actual. Cayetana Álvarez de Toledo ha qualificat les apel·lacions dels socialistes al diàleg com a solucions barates perquè "en el fons no volen dir res, només desigualtat i més divisió" . "El món es divideix entre la gent que creu que encara hi ha vida intel·ligent al PSOE i la que no", ha ironitzat, i ha assegurat que durant tota la seva història els socialistes han blanquejat el nacionalisme i l'independentisme.