Cayetana Álvarez de Toledo: "El guerracivilisme ha sigut fonamental per la deriva de Catalunya"

Cayetana Álvarez de Toledo ha triat els escriptors Andrés Trapiello i Félix Ovejero per celebrar un Sant Jordi en plena cursa electoral. I ho ha fet per tirar enrere fins a la Guerra Civil espanyola per trobar-hi una de les raons que expliquen la situació actual de Catalunya. "El guerracivilisme ha sigut fonamental per la deriva de Catalunya", ha afirmat la candidata popular. De fet, l'acte ha girat al voltant del llibre 'Las armas y las letras' que ha publicat Trapiello i que dona la seva pròpia visió sobre la Guerra Civil. A primera fila, escoltaven els ponents el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández; un dels fundadors de Ciutadans, Arcadi Espada, així com l'exportaveu del PP al Congrés i candidata a les eleccions europees, Dolors Montserrat.

Per Álvarez de Toledo, el guerracivilisme és el "principal llast" de la democràcia espanyola, del qual s'explica, segons la candidata popular, que el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, per exemple, "es vulgui tornar a fotografiar cantant la Internacional amb el puny alçat". "Sánchez és el cap de la involució democràtica", ha etzibat. De fet, per Álvarez de Toledo el paper que ha jugat l'esquerra espanyola al llarg de la història ha contribuït a la pervivència del nacionalisme català: "La xenofòbia, la mentida, el menyspreu a la llei i als demòcrates no haguessin arribat tant lluny si l'esquerra política espanyola no s'hagués plegat al nacionalisme per odi i rancor a la dreta".

Durant l'acte, la candidata popular també ha tingut temps per censurar la política de memòria històrica del PSOE i ha tornat a tirar d'ironia per rebutjar la intenció dels socialistes de treure Franco del Valle de los Caídos: "Quan penso en Sánchez, me l'imagino com Juana la Loca passejant el cadàver de Franco". "El Valle de los Caídos és un recordatori dels que Espanya va ser durant una etapa i també el recordatori del que és Espanya avui i la commovedora transformació del que ha estat com a país", ha defensat. A més, la candidata popular també ha censurat tots els intents de treure i substituir plaques i estàtues franquistes.