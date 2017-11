Els Amics de les Arts, la Banda Impossible o l'Elèctrica Dharma, entre els grups del Concert per la Llibertat

L'ANC ha presentat aquest dimarts els detalls del Concert per la Llibertat dels presos polítics, que tindrà lloc el 2 de desembre, a les 16.30h, a l'Estadi Lluís Companys. Entre els artistes que participaran hi ha els membres de la Banda Impossible -Lluís Gavaldà, Gerard Quintana, Natxo Tarrés, Pemi Fortuny i Jofre Bardagí-, l'Elèctrica Dharma, els Catarres, Doctor Prats, Itaca Band, Oques Grasses, Paula Valls, Els Amics de les Arts, Búhos o Cesk Freixas, Joan Rovira, Senyora Tomassa, Bonobos, Gemma Humet o Judit Nedderman, entre altres.

Tots ells cantaran cançons del seu repertori però també temes que formen part de la història musical i que remeten a la llibertat i els drets humans, segons ha explicat Gemma Recoder, que produirà l'esdeveniment. Els preus de les entrades del Concert per la Llibertat seran d'entre 10 i 30 €, i es podran comprar a partir d'aquest dimecres a través de la web de l'Assemblea. Els beneficis de l'acte es destinaran íntegrament a la caixa de solidaritat de les entitats, on ara mateix hi ha 1,5 milions d'euros. El president accidental de l'entitat, Agustí Alcoberro, ha explicat que en total s'han recaptat 4.550.000 milions d'euros, dels quals 3.050.000 s'han destinat a pagar les fiances dels líders polítics.

L'acte durarà tres hores (de les 16.30h a les 19.30h) i s'esperen unes 60.000 persones, la capacitat màxima de l'Estadi. L'ANC diu que serà un acte "reivindicatiu", de "fermesa i protesta". Alcoberro ha explicat que el concert s'ha organitzat per deixar clar que "l'existència de presos polítics és irregular i no ens hi podem acostumar". "Ho fem per mantenir la flama que això és una situació excepcional", ha dit. El membre del secretariat de l'ANC Linus Puchal ha afirmat que el concert del dia 2 té "un fil conductor" amb els concerts que es van fer al Camp Nou el 1985 i el 2013.