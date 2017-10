La fiscal ratifica que Ana Mato i el PP es van beneficiar de la Gürtel

La fiscal Concha Sabadell, en el seu al·legat final davant el tribunal, va arribar a anomenar fins a tres vegades en una mateixa frase el PP com el partit en què, en les seves administracions, va néixer i es va estendre la trama Gürtel. Desmuntava així, peça a peça, els arguments de l’exministra Ana Mato, beneficiària de la trama, i del Partit Popular, partícip a títol lucratiu.

L’advocat de l’Estat, Edmundo Bal Francés, al seu torn, va denunciar que el grup de Francisco Correa “s’ha instal·lat a les administracions públiques com un càncer de corrupció” i que els exalcaldes de Majadahonda -Guillermo Ortega- i de Pozuelo de Alarcón -Jesús Sepúlveda-“van ser escollits pels espanyols per defensar-los, no per defraudar-los i robar-los”. El que no va dir: que eren del PP.

Els dos testimonis van resultar complementaris. Encara que la fiscal havia qüestionat dimarts passat la credibilitat dels exministres del PP que van negar, en qualitat de testimonis, la compatibilitat B i el pagament de sobresous, no ha demanat que se’ls investigui en un jutjat ordinari per possible delicte de fals testimoni. “No dona per a tant”, va dir una font de la fiscalia a l’ARA.

L’advocat de l’Estat va recordar que Bárcenas no havia aportat en el judici cap coartada sòlida, ni una prova documental seriosa, sobre els negocis que li havien permès ingressar els primers 10 milions d’euros en els seus comptes a Suïssa, uns ingressos que va fer en efectiu. Tant la fiscal com l’advocat de l’Estat van fer miques minuciosament l’argument que va fer servir, que és que venien de la venda d’obres d’art.

La fiscal Sabadell acusa Bárcenas d’haver robat al PP fons en l’operació de compra d’accions de Libertad Digital, operació en la qual també va participar la seva dona, Rosalía Iglesias. Tot i això, el PP va assegurar que no se sent perjudicat per aquest fet. Aquesta conducta obre el següent interrogant: ¿els fons en negre recaptats entre el 1990 i el 2008 per al PP per Bárcenas i Álvaro Lapuerta eren diners del PP gestionats per Bárcenas als bancs suïssos?

Bárcenas i el PP, fusionats

Fonts financeres assenyalen que bona part d’aquestes comissions van ser aportades per grans empreses d’obres i serveis públics en les seves negociacions amb Bárcenas perquè ell era el gerent del PP. Els diners, creien, estaven destinats al partit. I Bárcenas s’encarregava d’administrar aquests fons a Suïssa, on figuraven com si fossin seus. Bárcenas i el PP, doncs, es fonien en una mateixa entitat. En conèixer-se els comptes de Suïssa, el gener del 2013, el PP i Bárcenas van passar per un període turbulent, que va quedar reflectit en els SMS de Rajoy -ja llavors president del govern espanyol- a Bárcenas. En tot cas, el PP mai li reclamaria aquests diners sabent que eren il·lícits.

La baula més feble de la cadena ha sigut, i és, Rosalía Iglesias. Corre la brama que, per salvar la seva dona, Bárcenas s’hauria reservat material compromès per a dirigents del PP. La fiscalia va demanar en el seu escrit de qualificació 24 anys de presó per a ella per la seva participació com a autora de diversos delictes fiscals, encara que en les seves conclusions ha considerat que podria ser cooperadora necessària. Però tant la fiscal Concha Sabadell com l’advocat de l’Estat van dedicar ahir un capítol especial a Rosalía Iglesias, amb el qual il·lustraven la seva participació activa en la gestió de fons de Bárcenas en entitats bancàries espanyoles, comptes suïssos i la falsificació de contractes per la venda de quadres.

La situació del matrimoni Bárcenas té un horitzó penal terrible. Ara es podrà saber si l’extresorer conserva algunes peces d’artilleria o només s’ha alimentat el rumor.