Ana Pastor, Toni Cantó i altres diputats al Congrés que han modificat el seu currículum

El cas del màster de Cristina Cifuentes ha destapat la caixa dels trons. Primer van ser Javier Maroto i Pablo Casado, membres de la direcció del PP, els que van haver de sortir al pas de noves polèmiques, i ara 'El Confidencial' ha revelat que fins a quinze diputats del Congrés han modificat la seva informació acadèmica de la pàgina web de la cambra baixa respecte a la que donaven en la legislatura anterior.

La presidenta, per exemple, Ana Pastor, en l'últim mandat mostrava un 'master in business administration' (MBA) que en l'última versió del currículum ja no hi apareix, tot i que sí que hi és a la pàgina del PP. El seu gabinet assegura que aquesta legislatura va decidir publicar només informació sobre els seus estudis en medicina i els seus càrrecs, "només els més rellevants". L'excap de gabinet de Mariano Rajoy i actual ambaixador espanyol espanyol a l'ONU, Jorge Moragas, exhibia un títol de màster al Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona que ara ja no apareix a la seva biografia. Segons explica 'El Confidencial', fonts pròximes a Moragas assenyalen que el curs va canviar de denominació i que el va excloure del seu currículum.

L'oposició tampoc s'escapa d'aquests casos i el diputat de Ciutadans Toni Cantó també ha modificat la seva biografia acadèmica. Hi figurava la categoria de "pedagog" en la legislatura prèvia, però ara ha desaparegut. En una entrevista el 2013 a 'Jot Down' ja deixava clar que era professor de teatre però que no tenia la carrera oficial de magisteri de teatre. A les files del PSOE, per exemple, el diputat Pedro José Muñoz va deixar de registrar el nom de l'Escola Pràctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid', on va obtenir la llicenciatura de dret.