Andrej Hunko: “L’euroordre té una base jurídica molt fluixa”

Andrej Hunko és un dels 69 diputats de Die Linke [L’Esquerra], coalició de postcomunistes i exsocialdemòcrates, i un dels polítics alemanys més implicats públicament en la qüestió catalana. Hunko es mostra escèptic sobre l’extradició de Puigdemont i demana una mediació internacional per resoldre el conflicte.

¿Creu que Puigdemont serà extradit finalment?

Sempre és complicat fer prediccions, però jo m’inclino a pensar que no. L’ordre europea de detenció, que inclou els delictes de rebel·lió, malversació i corrupció, té una base jurídica molt fluixa. I hi hem d’afegir que quan una euroordre posa en perill drets polítics o drets fonamentals, l’acusat no pot ser extradit. Així ho estableix la llei alemanya. És possible que la defensa de Puigdemont arribi fins al Tribunal Constitucional alemany. I sospito que, en aquest cas, el Constitucional s’hi oposarà.

Per què Die Linke s’ha posicionat tan clarament contra l’extradició?

Die Linke sempre, però especialment després de l’1 d’octubre, s’ha posicionat de manera molt clara contra una solució repressiva al conflicte. Vam condemnar la violència policial des del primer moment. Jo era a Catalunya com a observador internacional. La direcció del meu partit va aprovar una resolució en contra de la repressió. Això no significa que estiguem a favor o en contra de la independència, però sí que volem expressar el nostre rebuig a una solució autoritària.

¿El cas Puigdemont podria suposar un canvi en la percepció de la qüestió catalana a Alemanya?

Podria ser. Fa unes setmanes, el debat pràcticament havia mort. Vam veure com els mitjans, el govern alemany i les institucions europees escombraven l’assumpte i l’enterraven sota la catifa. I ara Catalunya torna a aparèixer a l’agenda a Alemanya. Les enquestes indiquen que la majoria dels ciutadans alemanys estan en contra d’una extradició. Només hi ha una majoria que hi estigui a favor entre els votants de la unió conservadora CDU-CSU. S’obre una oportunitat per impulsar una mediació internacional en lloc d’acceptar la posició del govern de Mariano Rajoy: que es tracta d’una qüestió interna de l’estat espanyol. És hora que Merkel faci pressió. Parlamentaris de la CDU-CSU m’han reconegut que la situació no pot continuar així.

I quin actor hauria d’assumir la mediació internacional?

Personalment soc molt crític amb el paper de la Unió Europea. La lògica diu que el Consell d’Europa o la seva Comissió de Venècia serien les institucions idònies per intervenir en el conflicte català. Vaig fer una petició oficial al secretari general del Consell d’Europa, el noruec Thorbjørn Jagland, que la va rebutjar, com també ho va fer el govern federal alemany.

¿Sospita que el govern federal està intentant influir en la justícia?

De portes enfora, Berlín diu que és un tema de la justícia, però evidentment el govern federal hi està involucrat. És difícil pensar que la detenció de Puigdemont va tenir lloc sense cap tipus de coordinació entre el poder judicial i el ministeri de Justícia alemany. Vull dir: la justícia alemanya és tan independent com la belga o la finlandesa, però Puigdemont no va ser detingut allà, i sí a Alemanya. El cas té un caràcter polític i, consegüentment, el govern alemany juga un rol polític.