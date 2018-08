Àngel Ros deixarà l'alcaldia de Lleida per ser ambaixador d'Espanya a Andorra

Àngel Ros deixarà l'alcaldia de Lleida i passarà a ser ambaixador d'Espanya a Andorra. Segons ha avançat 'El Segre' i ha pogut confirmar l'ARA, el fins ara alcalde de la capital del Segrià serà nomenat pel consell de ministres d'aquest divendres i deixarà l'alcaldia que capitaneja des de fa 14 anys.

Segons explica 'El Segre', el ministeri d'Exteriors va enviar ahir la petició de plàcet al govern andorrà com a pas previ al nomenant del nou ambaixador, una petició que, sempre segons el diari, serà resposta afirmativament avui mateix.

La bona relació entre Ros i el nou ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hauria facilitat el nomenament com a ambaixador de l'encara alcalde de Lleida, que últimament hauria rebut pressions del seu entorn familiar, segons explica el diari, per deixar la Paeria, malgrat que tenia el suport del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per optar a la reelecció a les municipals de l'any que ve.

Segons l'agència ACN, s'apunta com a possible successor a la Paeria el segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà, Fèlix Larrosa.

Ros va assumir l'alcaldia el gener del 2004 en substitució d'Antoni Siurana, que havia sigut nomenat conseller d'Agricultura. Àngel Ros va revalidar l'alcaldia el 2007, el 2011 i el 2015, els dos primers cops amb majoria absoluta. En l'última legislatura ha necessitat el suport de Cs i el PP per seguir al capdavant de l'Ajuntament, ja que tenia en contra els partits independentistes.

El fins ara ambaixador d'Espanya a Andorra era, des del juliol del 2014, Manuel Montobbio de Balanzó, que va ser nomenat divendres passat ambaixador d'Espanya al Consell d'Europa a Estrasburg.