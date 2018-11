Anticapitalistes critica "les primàries amb calçador" d'Iglesias i dilluns decidiran si s'hi presenten

El portaveu de Podem al Parlament Europeu i representant del corrent Anticapitalistes, Miguel Urbán, ha criticat aquest divendres la convocatòria per part de la direcció del partit d'unes "primàries amb calçador" per a les eleccions generals. Urbán ha considerat que en aquest moment el partit no s'hauria de distreure amb qüestions internes i que s'hauria de centrar en les eleccions andaluses, que se celebraran aquest diumenge. "Ara toca parlar cap enfora i no cap endins", ha insistit.

Per aquest motiu, el sector més a l'esquerra de Podem optarà per esgotar fins a l'últim dia del termini abans de presentar candidatura a les primàries internes per les eleccions generals. Per tant, prendrà la decisió l'endemà dels comicis andalusos, el pròxim dilluns 3 de desembre.

A més, Teresa Rodríguez és la cap de llista a les eleccions andaluses de la coalició Podem i IU (Endavant Andalusia) i és la principal representant dels Anticapitalistes. Ni ella ni Urbán no van poder assistir al consell ciutadà estatal del partit –el màxim òrgan de Podem–, que es va celebrar ara fa una setmana amb l'objectiu de preparar l'organització davant d'un possible avançament electoral, i en el qual es va decidir per unanimitat convocar d'urgència aquestes primàries.

Rodríguez es va absentar del consell ciutadà perquè estava en plena campanya electoral, i Urbán perquè era de viatge a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. L'europarlamentari ha lamentat no haver sabut prèviament que en la trobada s'abordaria la possibilitat d'organitzar unes primàries. Si ho hagués sabut hi hauria anat, ha explicat, per defensar el seu posicionament. D'altra banda, Urbán també critica les primàries perquè s'opta per circumscripció única en lloc de la provincial o l'autonòmica.

Aquest no és el primer enfrontament de Rodríguez amb la direcció del partit. Abans que guanyés les primàries per liderar la llista que presentaria la coalició d'esquerres a les eleccions andaluses, Pablo Iglesias va apostar insistentment per una persona més afí a l'estratègia que marca la formació des de Madrid.