Anticorrupció investigarà si el PSPV va intentar comprar un regidor trànsfuga a Alacant

La Fiscalia Anticorrupció ha remès als jutjats d'Instrucció d'Alacant un escrit on sol·licita l'obertura d'una investigació pel suposat intent de compra del vot de la regidora trànsfuga Nerea Belmonte per part del PSPV-PSOE, segons han confirmat avui a Efe fonts jurídiques.

La decisió del fiscal Felipe Briones és el resultat de les indagacions fetes per ell mateix arran de la denúncia de dos militants de Podem, que han inclòs la declaració de quatre testimonis i d'un investigat: l'exdiputat i exsenador socialista Ángel Franco. Belmonte va ser escollida a les eleccions de 2015 a les llistes de Guanyar Alacant, la confluència d'esquerres on hi havia Podem, però després de ser expulsada del grup per irregularitats es va negar a abandonar l'escó i va propiciar que el PP recuperés l'alcaldia amb una moció de censura.