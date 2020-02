Reguant: "La taula de diàleg és un acord entre partits per facilitar la governabilitat a l'Estat"

L'exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha criticat avui en una entrevista al diari ARA la reunió entre governs, fixada per al dia 26. "No deixa de ser un acord entre ERC i PSOE per facilitar la governabilitat a l'Estat que ha desmobilitzat les protestes al carrer mentre la repressió no s'atura", ha assenyalat. També ha advertit que no s'hi han de posar "massa expectatives". Sobre la reunió de la taula catalana entre entitats i partits, Reguant ha reclamat que s'hi porti l'amnistia i l'autodeterminació per "no adormir el conflicte".

Reguant ha rebatut les crítiques per la suposada inacció dels cupaires en els últims mesos: "Hem liderat mobilitzacions des de la discreció que servissin de motor del canvi com les vagues generals". També ha afegit que "ara cal afrontar nous embats". L'exdiputada, que ha exposat que estan treballant una proposta política, ha desmentit que estiguin desorientats, tot i admetre el "xoc emocional que va suposar les conseqüències repressives de l'1-O que també van afectar la CUP". "Ara, però, es pot fer crítica política i discernir de la solidaritat antirepressiva en relació amb els presos i exiliats", ha afegit.

Reguant no ha estalviat crítiques a JxCat i ERC pel seu rol després de l'1-O i en l'actualitat. "Cal criticar la tesi que es podia anar de la llei a la llei, que el termini de 18 de mesos era realista o que no tinguessin en compte la naturalesa de l'Estat i això s'ha de poder explicar, com criticar ara la lluita per la hegemonia dels dos grans partits independentistes, que s'han mirat de reüll, en una lluita partidista", ha posat en relleu. "Si haguéssim investit Jordi Turull també hauria entrat a la presó", ha reblat davant els retrets per no haver investit l'exconseller durant el debat d'investidura previ al de Quim Torra.

L'exportaveu del secretariat ha deixat clar que encara no s'està parlant dels noms que lideraran les llistes a les pròximes eleccions catalanes i ha avançat que "hi haurà cares conegudes amb persones que ho són menys". Sobre l'atomització de formacions independentistes als comicis, Reguant ha fet una crida a abandonar "relats màgics" després de ressaltar que en qualsevol cas demostra que "hi ha pluralitat d'estratègies".

L'exregidora a la capital catalana s'ha negat a qualificar d'esquerres el nou govern espanyol per la presència de Podem i s'ha limitat a considerar-lo "progressista" perquè "apuja el salari però també les tanques a les frontera sud" i ha subratllat que "el fet que hi hagi un ministre comunista [en al·lusió a Alberto Garzón] no comporta que s'impregni tot l'executiu".

La dirigent cupaire, que declararà dimarts per negar-se a respondre a les preguntes de Vox durant el judici de l'1-O, ha reiterat que defensarà "l'objecció de consciència" i que denunciarà la presència de l'extrema dreta en la causa per "la convivència de la judicatura amb el franquisme".

També ha fet autocrítica per l'afer Mireia Boya, però ha remarcat que són l'únic partit amb EH Bildu que tenen un protocol antimasclista i que les agressions a l'exdiputada van tenir lloc en un context de molta tensió per la celebració del referèndum.