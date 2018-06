Antoni Castellà: "Si el Govern renuncia al mandat de l'1-O, no comptarà amb el suport de Demòcrates"

Toc d'alerta de Demòcrates al full de ruta de les formacions independentistes del Govern. El portaveu de la formació –escindida d'Unió Democràtica– ha anunciat aquest dilluns que es "plantejarà" el seu posicionament si l'executiu de Quim Torra "renuncia al mandat de l'1 d'octubre". "No comptarà amb el suport de Demòcrates", ha assegurat Castellà, si es dona el cas que JxCat i ERC continuen amb una legislatura poc ambiciosa amb la República. El també diputat del grup republicà al Parlament ha demanat públicament que es convoqui la taula de partits i entitats per abordar el full de ruta i ha lamentat que no s'hagi reunit formalment des del referèndum. "No té cap sentit", ha assenyalat Castellà. Segons ha explicat, hi ha hagut trobades de partits entre ells i de partits amb les entitats, però cap reunió de tots els integrants d'aquesta taula que ha d'abordar "l'estratègia política".

Les crítiques al Govern no han acabat aquí i Castellà ha subratllat la "contradicció" que suposa fer un "discurs de restitució" i cessar alts càrrecs de la legislatura anterior. Es dona la circumstància que la setmana passada es va destituir el secretari d'Habitatge, Carles Sala, i el director d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, tots dos membres de Demòcrates. "Ens crea perplexitat", ha apuntat Castellà, tot i reivindicar que el seu partit "no ha vingut per tenir cadires", sinó per "contribuir al projecte". El portaveu de la formació independentista ha deixat clar que aquests cessaments "no tenen cap sentit, tret que sigui per sectarisme de partit".

De fet, Castellà ha anunciat que JxCat i ERC han ofert alguns càrrecs a Demòcrates i que els han rebutjat "fins que no s'aclareixi quin és el full de ruta". En aquest sentit, ha apuntat que els seus diputats faran "acció parlamentària" però que no participaran en l'executiu fins que no es concreti l'avanç cap a la República.

ERC, que fa setmanes que negocia amb Demòcrates la seva incorporació al Govern, ha demanat ràpidament calma. En roda de premsa, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta els ha garantit que "el Govern està compromés amb l’1 d’octubre, amb fer república i amb fer el millor per a la ciutadania des de les institucions". De moment, les posicions entre uns i altres estan força allunyades, segons expliquen fonts dels dos partits.

L'amenaça de Demòcrates, que podria ser la segona esmena al Govern després del "pas a l'oposició" de la CUP, posaria en risc la majoria absoluta a la cambra. Els grups parlamentaris de JxCat i ERC es quedarien amb 64 diputats, a l'espera del que decideixin fer Carles Puigdemont i Toni Comín amb els seus escons en cas de ser suspesos pel Tribunal Suprem si es confirma el seu processament. L'expresident, tal com explica l'ARA, no té previst renunciar a l'acta de diputat.

Primàries a Barcelona per a les municipals

Castellà també ha donat a conèixer els resultats de la consulta als voluntaris del partit sobre la participació o no en la iniciativa Primàries per a Barcelona, que ha comptat amb un 'sí' unànime a sumar-s'hi. Dels 234 electors, 223 han votat a favor de concórrer-hi, de manera que Jordi Graupera i Ferran Mascarell comptaran amb un altre candidat a ser alcaldable a Barcelona. "Fem una crida a ERC, el PDECat, JxCat i la CUP a sumar-se a les primàries", ha assenyalat Castellà, que ha insistit que "no són unes municipals normals", sinó que cal garantir "alcaldes que insubornablement estenguin el mandat de l'1-O". "Seria un primer pas per al control del territori", ha opinat.

Castellà ha demanat també que es constitueixi una sindicatura electoral amb representants dels partits que concorrin a les primàries i de les entitats sobiranistes perquè els aspirants puguin fer campanya. Una idea que Demòcrates ha traslladat a Jordi Graupera i que l'impulsor de la iniciativa ha vist amb bons ulls, tal com ha explicat Castellà.