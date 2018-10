Antoni Fernàndez Teixidó: “Vull un alcalde catalanista. Si Valls ho entén, en podem parlar”

L’exconseller de Jordi Pujol i antic membre de Convergència Antoni Fernàndez Teixidó prepara el seu retorn a la política activa. El president de Lliures crida a la creació d’un front catalanista per “batre l’independentisme a les urnes, no amb el 155”. La seva recepta: una plataforma àmplia que alteri l’aritmètica parlamentària. “No pot ser que la CUP condicioni la política catalana”, afirma. Però abans venen les municipals, en què busca pactes amb la mirada atenta a la candidatura de Manuel Valls a Barcelona: “És un magnífic candidat”.

Pactaria abans amb JxCat o Cs?

Ni amb un ni amb l’altre. No forma part de les meves intencions.

Què li sembla que el discurs d’ERC sigui més moderat que el de JxCat?

És cert que la direcció d’ERC ha engegat un moviment per semblar-ho i per ser-ho. Ara vull veure com responen les seves bases.

En quina posició veu el PDECat?

Des de fora, copso una gran divisió, però la meva aposta és que el PDECat majoritàriament seguirà Carles Puigdemont. No voldrà ser la competència de Puigdemont.

¿El catalanisme que vostè defensa, en què es concreta?

En una visió que permeti que tot aquell que se sent catalanista pugui formar part d’una aliança que defensi el centre. Els somnis són legítims, però només es poden portar a la pràctica quan la correlació de forces t’és favorable. L’independentisme català s’ha deixat anar en un pendent en què comptava amb les emocions i la falta de realisme.

¿Si la correlació de forces fos favorable a l’independentisme, Lliures ho seria?

No. Si canvia algun dia, el poble de Catalunya decidirà el que li convingui. Els pobles es guien per majories àmplies, no per un 47%.

Decidirà en un referèndum?

Ja es veurà. Jo no en sento cap necessitat ara. Estem en una altra fase, de reconstruir la Catalunya, que està a punt de prendre molt mal. Perseguint la independència podem perdre l’autogovern. Anem perseguint el somni de la mobilització que preconitzen els CDR i el Torra, i a cada bugada perdem un llençol.

¿Llavors, estan a favor del dret a l’autodeterminació?

No en som partidaris. Estem per construir un país amb autonomia plena, que sap que inevitablement tota la història és de negociació amb Espanya. Tinc una doble esperança: que un sector dels votants de Torra i Puigdemont comprenguin que aquest camí no només no va enlloc, sinó que perdem; i que una part dels votants de Cs s’adonin que els problemes no s’arreglen amb Cs o el PP.

Quines perspectives electorals té el seu projecte?

Hem de ser capaços de tenir una base àmplia i anar acompanyats de gent que entengui que pot haver-hi un canvi en l’escenari polític.

Amb qui buscaran pactes?

Hem de convèncer a les municipals que un altre Parlament és possible. Pensem en Units per Avançar, el PSC -amb qui hem establert converses-... i la societat civil.

Afirma que cal vèncer l’independentisme a les urnes, però busca pactes amb el PSC, un partit que va votar el 155.

Per a Lliures vèncer electoralment l’independentisme és clau. Nosaltres no estem per la implementació del 155 ni un sol dia. Però som crítics amb les decisions d’uns i molt amb les dels altres. Hem d’evitar 10 anys d’excepcionalitat a Catalunya, perquè ens portaran a la ruïna.

També pactarà amb Valls?

És un magnífic candidat. Vull un alcalde catalanista a Barcelona, que ajudi el país en el seu conjunt i que doti de força l’expressió del catalanisme polític a tot Catalunya. Només si Valls ho entén i està disposat a jugar aquest paper en podem parlar, i n’estem parlant.

¿Se senten còmodes amb un candidat que es presenta amb Cs?

Per les converses que jo he mantingut amb ell, no crec que aparegui com el candidat de Cs. Ell vol configurar una àmplia candidatura molt transversal amb un pes decisiu dels catalanistes.

¿I amb el PDECat en altres municipis?

Hi tinc amics, però no estem en converses polítiques. Es presentaran amb la fórmula de Junts per. Hem de veure com es configura a cada ajuntament. És aviat per dir-ho.