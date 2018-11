Anwar reclama als independentistes actuar “ara” sense esperar la sentència del Procés

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha reclamat als dirigents independentistes que "no reconeguin la legitimitat d'Espanya" perquè "ha actuat il·legalment". El lletrat escocès creu que els partits sobiranistes han d'actuar per tenir una "estratègia" per assolir la independència que no passi per "esperar" que acabi el procés judicial contra l'1-O. En l'acte de presentació del llibre 'La batalla de l’exili' al Teatre Poliorama de Barcelona ha reclamat a les forces independentistes que actuïn "ara" fent servir "la força de la gent" i sense centrar-se en el suport de la comunitat internacional. A més, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser "franquista" i "de dretes" quan aborda el conflicte català.