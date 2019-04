"Aquest no és un partit democràtic ni ho serà", diu en un àudio el cap de campanya de Vox a Alacant

"No és un partit democràtic ni ho serà mai. A qui no li agradi, que se'n vagi al club de Ciutadans o al club de Podem". Aquestes són les paraules amb què el cap de campanya de Vox a la província d'Alacant, Eduardo Martínez Fuster, reconeix que la formació d'ultradreta no es regeixi d'acord amb posicionaments establerts per la militància i a partir de criteris democràtics, sinó que ho fa sota el mandat autocràtic de Santiago Abascal, el líder del partit.











El digital Eldiario.es ha tingut accés a la gravació d'àudio en què el responsable del partit d'extrema dreta reconeix que "el que digui el coordinador [ell], va a puta misa" i que no tindrà cap mena de mirament si ha d'anar "a quatre municipis de la província i dir 'tu fora, tu fora i tu fora'" perquè, sentencia, "de veritat se n'adonin" que el coordinador és la "veu i ulls del CEL [Comitè Electoral] al municipi".

Les declaracions de Martínez Fuster no es queden aquí, sinó que, assegura, "aquest partit vol subsistir al llarg del temps i està pensat a vuit anys". I sentencia: "Per celebrar unes primàries d'aquí a vuit anys, primer caldrà passar per una dictadura".





El dirigent denuncia que l'àudio està "fora de context"



El responsable territorial de Vox ha reconegut al digital que la seva veu és la que s'identifica a l'àudio, tot i que denuncia "està manipulada i fora de context". Malgrat que el Comitè Executiu Nacional de la formació va decidir eliminar qualsevol procés de primàries, Martínez Fuster ha intentat matisar les seves paraules i ha explicat que "el que volia dir és que, perquè pugui haver-hi primàries, primer cal que hi hagi una guia de comandament i una claredat sobre qui són els caps". "Això passa a qualsevol partit polític, ho he dit jo, el PP, el PSOE o, fins i tot, Podem", conclou al digital.



Així, el dirigent assegura que es tracta d'una conversa sobre "teoria política" a trets generals i que "no s'estava referint a Vox en concret". "En cap moment es parla de Vox com a partit polític, s'està parlant d'una infraestructura i de com mantenir-la forta", justifica Martínez Fuster a Eldiario. "Si no fóssim un partit democràtic, no sortiríem a les eleccions", sentencia.