Aragonès, a Cs: "El hàmster del Procés són vostès"

"A vegades tinc la sensació els hàmster del Procés són vostès". Aquesta ha estat el dard que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha disparat a Cs, que recurrentment acusa l'independentisme de fer girar "la roda del hàmster". Ho ha fet aquest dimarts al Parlament, on el partit taronja ha defensat una interpel·lació "sobre l'aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017". Aragonès ha acusat els d'Arrimadas de recrear-se en "aspectes anecdòtics" i "visions parcials del fets" per "justificar una pràctica política que fomenta la tensió". "Vostès en la tensió tenen projecció electoral, i per això no desaprofiten qualsevol oportunitat tensionar aquesta societat", ha etzibat.

La rèplica del també conseller d'Economia ha arribat després que el portaveu de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, fes un repàs dels fets polítics que han passat a Catalunya en l'últim any, els quals -ha dit- tenen les seves arrels en "el corrupte règim pujolista del 3%" i en uns governs espanyols que a canvi de tenir calmats els nacionalismes van preferir "mirar cap a una altra banda". En la seva explicació, ha carregat especialment contra l'actuació dels partits independentistes els dies 6 i 7 de setembre, quan considera que es va "derogar" la Constitució i l'Estatut pel procediment de "'porque yo lo valgo'". "Vostès són abans independentistes que demòcrates", ha retret a JxCat, ERC i la CUP.

La situacio en aquests moments no ha canviat gaire per a Cs, que creu que l'independentisme ha fet president de la Generalitat un "radical" i que ell i els consellers "no són un Govern, sinó un CDR". "Ja se'ls jutjarà, segurament per rebel·lió, però no sabem per què seran condemnats [...] Per alguna cosa i amb penes greus", ha assegurat Carrizosa, deixant clar que "ningú està per sobre de les lleis". "M'hagués agradat sentir avui propostes [...], però estan atrapats en el temps i en una visió parcial dels fets del passat setembre", li ha respost Aragonès, que no s'ha estat de retreure al portaveu de Cs que no hagi fet esment de les càrregues policials de l'1-O i de l'existència de presos polítics i exiliats, entre d'altres.

Carrizosa, però, no s'ha donat per vençut: "Amnistia Internacional diu que a Espanya no hi ha presos polítics i que Carles Puigdemont no està sent perseguit", ha dit, que ha criticat que Aragonès es queixi de les càrregues policials de l'1-O quan els Mossos van carregar a plaça Catalunya contra els concentrats del 15-M o els que van encerclar el Parlament. En aquest sentit, ha assegurat que Cs plantejarà propostes per a una democràcia vertadera" a Catalunya, però s'ha mostrat convençut que el Govern no s'hi sumarà perquè suposaria un cop al seu "projecte rupturista". "Nosaltres no renunciarem al nostre projecte polític. No renunciarem a la independència, no hi estem disposats i no ens ho perdonaríem. Avançarem pacífica i democràticament com sempre hem fet", ha sentenciat Aragonès.