Aragonès: "No ens serveix de res tenir un president una tarda"

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha tornat a posar sobre la taula avui la necessitat de configurar un govern efectiu. "El que nosaltres voldríem és que el candidat que tingui més consens sigui el president", ha reiterat, però ha subratllat que més enllà dels noms l'objectiu és que es culmini amb la formació d'un govern: "No ens serveix de res tenir un president una tarda, necessitem tenir un govern que permeti recuperar tots els espais de poder democràtic. I el necessitem amb la màxima celeritat possible", ha remarcat en una entrevista a 'El món a RAC1' davant una possible inhabilitació del futur president un cop sigui investit. Amb tot, ha admès que “tenir govern no solucionarà res però és condició necessària”.

Aragonès ha deixat clar que la prioritat ara és formar govern i que la decisió per aconseguir desbloquejar la investidura es prendrà de "mutu acord" amb Junts per Catalunya. "La investidura ha de permetre formar govern; sense les traves que posa l’Estat interpreto que amb Carles Puigdemont i amb Jordi Sànchez es podria formar govern. Però ara l’Estat ho impedeix i la qüestió és si ens quedem aquí o agafem una altra via", ha anotat en al·lusió a la possible renúncia de Carles Puigdemont i Toni Comín. "Estem conjurats perquè tot acabi bé i estic convençut que hi haurà Govern", ha afegit. "Tots estem en aquesta línia", ha assegurat, i ha recordat que l'acord és que JxCat és qui ha de presentar el candidat.

També ha reiterat que cal eixamplar la base social de l'independentisme: "Hem de ser més i ser més forts; nosaltres volem guanyar la independència i la República Catalana i per això creiem que calen més forces", ha anotat, i ha posat en relleu que l'aposta d'ERC segueix sent la mateixa. "No hem vingut aquí a fer autonomisme, hem de treure la política dels tribunals i portar-la a la taula de la negociació perquè el problema és de sobirania", ha assenyalat després de defensar diumenge asseure's a dialogar amb el govern espanyol. "El PP només té quatre diputats i s'ha d'asseure a negociar", ha conclòs.

"Aquí ningú es retira ni ningú es rendeix. No hi ha dret a la retirada. Nosaltres hem d'avançar i això vol dir que el camí potser no serà tan ràpid com a alguns ens agradaria que fos", ha advertit. "No defensem un referèndum a l'escocesa, el referèndum ja el vam fer, però passarem per les urnes els cops que calgui tenint clar que el futur de Catalunya el decidirà el poble de Catalunya", ha opinat, i ha instat el president espanyol, Mariano Rajoy, a negociar.

"L'estat espanyol està disposat a pagar un preu alt per impedir la independència perquè hi ha una hegemonia ideològica que ho avala; nosaltres som prou per guanyar si fóssim a Quebec o Escòcia perquè el bloc del 155 no és majoritari", ha destacat Aragonès, tot i reconèixer que aquest fet no ha sigut suficient. "Qui vulgui veure què estava preparat i què no ho estava que miri els atestats de la Guàrdia Civil: s e’ns acusa precisament de tenir-ho tot a punt. Les dues coses no poden ser. O ho teníem a punt o no", ha assegurat en relació amb la discussió de si la Generalitat ho tenia tot a punt després de proclamar la independència en qüestions tan importants com el desplegament de la Hisenda Catalana o el control de l'aeroport del Prat. "Tot plegat, però, havia de desembocar en una negociació", ha sostingut.

Aragonès també ha carregat contra la criminalització dels CDR: "Violència és el que hi va haver contra l'Ateneu Popular de Sarrià, que el van cremar. E quiparar les accions dels CDR amb la 'kale borroka' és banalitzar la violència", ha deixat clar. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, pendents d'aprovar per la manca de suport del PNB a causa de l'aplicació del 155, Aragonès ha ironitzat sobre la crida dels populars als socialistes perquè els validin: "Sembla que ara sigui una obligació patriòtica aprovar-los, però si són els pressupostos del 155 no seran bons per a Catalunya", ha afirmat en relació a la pressió del PP perquè el PSOE faciliti l'aprovació dels comptes amb l'abstenció de cinc dels seus diputats.