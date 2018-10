Aragonès: "L'Oficina de Drets Civils i Polítics és per defensar els drets de tothom"

El vicepresident Pere Aragonès ha deixat clar que l’Oficina de Drets Civils i Polítics no es crea en clau partidista, sinó que està concebuda per combatre la vulneració de drets. "Aquesta oficina és per defensar els drets de tothom", ha anotat el dirigent republicà, que ha posat com a exemple que "el dret a la llibertat d'expressió quan té més valor és quan algú expressa alguna cosa amb la qual no estàs d'acord". El vicepresident ha justificat la creació d'aquest ens per "donar resposta a la regressió de drets civils i polítics que es viu a Catalunya en els últims quinze mesos vinculats al context polític perquè tothom pugui exercir-los fent un acompanyament des de la Generalitat".

En una compareixença reclamada per Cs, el vicepresident ha denunciat la vulneració d'aquests drets i ha posat com a exemple les agressions que han patit desenes de persones per portar el llaç groc o per penjar-ne als carrers per part de grups feixistes. Sigui com sigui, el número 3 d'ERC ha reiterat que "independentment de la seva ideologia, aquesta oficina vetllarà per defensar els drets civils i polítics de tothom", sense desmerèixer, com ha anotat, la "gran tasca que porta a terme el Síndic de Greuges".

El representant de Cs, Manuel Rodríguez, ha carregat sense embuts contra la creació d'aquesta institució: "Això és un comissionat polític, ja existeix la fiscalia o la sindicatura de greuges, potser fan competència deslleial, és un mecanisme d'agitació, és un pagament als CDR", ha denunciat el dirigent de la formació taronja. El diputat de Cs també ha titllat de broma de mal gust el nomenament d'Adam Majó, a qui ha vinculat a Terra Lliure per la seva vinculació en el passat amb l'MDT. Aragonès ha contestat defensant l'elecció de Majó per "la seva trajectòria institucional i per la seva tasca al comissionat del centre històric de Manresa abordant diferents problemàtiques".

Alícia Romero, del PSC, ha recordat que a l'Ajuntament de Barcelona també n'hi ha una que té més de 20 anys i ha deixat anar que es podria haver creat abans i no ara fruit del context polític. En qualsevol cas, la diputada ha reclamat que aquesta nova institució "treballi amb independència i autonomia". Pel que fa al director, Romero no ha volgut entrar en el seu passat i li ha desitjat sort en la seva nova tasca.

David Cid, dels comuns, ha trobat "raonable" que es constitueixi aquesta oficina, però ha lamentat que no depengui del Parlament "per incidir en l'opinió pública i perquè pugui ser fiscalitzada". "Correm el risc que sigui vista com una institució partidista", ha advertit Cid, que ha demanat que sigui un espai plural. La cupaire Natàlia Sànchez ha preguntat quines seran les prioritats de l'oficina i en aquest sentit s'ha preguntat si també defensarà "els que pateixen l'especulació immobiliària lluitant contra els desnonaments o contra la violència masclista".

Santi Rodríguez, del PP, ha afirmat que l'oficina és "un xiringuito més del Procés que ha de donar suport al relat del Govern i reforçar més el victimisme". "No n'esperem res, serà una eina de fer política amb recursos públics", ha sentenciat el diputat popular, que només espera que es dissolgui després de posar sobre la taula que es "podria malversar fons públics" amb aquesta institució.

Des dels partits del Govern, Assumpció Laïlla (ERC) i Gemma Geis (JxCat) han defensat la creació d'aquesta institució. Laïlla ha subratllat "l'exili i la presó que pateixen alguns dirigents fruit d'aquesta regressió" i Geis que "la defensa dels drets humans no té bandera".