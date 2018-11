Aragonès i Puigdemont es reuneixen a Waterloo i s'insten a "seguir treballant conjuntament"

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha viatjat aquest dimecres fins a Waterloo (Bèlgica) per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La trobada, que no havia estat anunciada i que s'ha fet pública a través d'una piulada d'Aragonès a Twitter, ha servit, segons el vicepresident, per "analitzar plegats la situació política" i per "instar-se a seguir treballant conjuntament". Fonts de Vicepresidència han explicat a l'ACN que la reunió ha durat al voltant d'una hora i, a més, s'ha parlat del judici de l'1-O i com afrontar-lo, de la funció de l'exili i del Consell per la República.

Reunió amb el president @krls. Hem pogut analitzar plegats la situació política i ens hem emplaçat a seguir treballant conjuntament. pic.twitter.com/QgAmTpLsJI — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 14 de noviembre de 2018

Aragonès també ha explicat que s'ha vist amb l'exconsellera i delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Amb ells, ha dit que ha pogut "compartir anàlisi i reflexions estratègiques". "Els hem fet arribar les abraçades de l’onada solidària amb presos i exiliats des de Catalunya", conclou Aragonès a la piulada.

Puigdemont i Comín també s'han reunit aquest dimecres amb representants de Poble Lliure, organització que integra la CUP i que des que es va presentar el Consell de la República va obrir la porta a avaluar-ne el recorregut. De fet, els portaveu de Poble Lliure han viatjat fins a Bèlgica per valorar la possibilitat de formar-ne part, per bé que la CUP se'n va desmarcar des de l'inici.