Aragonès envia una carta al govern de Sánchez per explicar per què no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera

El conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha enviat una carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per explicar-li per què no anirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'avui. L'ha urgit a convocar "com més aviat millor" la comissió bilateral d'afers econòmics, que considera més adequada "tenint en compte l'especificitat tècnica dels temes que pertoquen al finançament de Catalunya". En la carta, Aragonès trasllada a la ministra que té "poc sentit" assistir-hi en la mesura que ja s'han iniciat els tràmits per convocar les comissions bilaterals, entre les quals la d'afers econòmics i fiscals, que no es reunia des del 2010. D'altra banda, el vicepresident de la Generalitat ha apuntat que és "frustrant" que al CPFF els representants dels territoris no hi tinguin dret de vot: "Com molt bé deus saber amb la teva experiència prèvia com a consellera", subratlla.

Per a Aragonès, el CPFF és una "reunió de tràmit on es notifiquen o oficialitzen les posicions de l'administració general de l'Estat, lluny de constituir un espai per al consens i el debat productiu", i la possibilitat que es modifiqui alguna de les qüestions plantejades inicialment és "remota" perquè " la composició del ple i la majoria de vots reservada al ministeri d'Hisenda permet vetar qualsevol posició discrepant".

El 12 de juliol passat, Aragonès i Montero es van reunir a Madrid en una trobada en què el conseller d'Economia va posar damunt la taula deutes pendents de l’Estat amb la Generalitat que ascendeixen a més de 6.000 milions d’euros. Fins a 750 corresponen a la liquidació de la disposició addicional tercera de l'Estatut pactada per al 2008, que fa referència a la inversió en infraestructures, gairebé 3.000 MEUR més en inversions en infraestructures, una partida de 668 MEUR per a Mossos d'Esquadra i uns 1.500 per a l'aplicació de la llei de dependència. Totes aquestes qüestions s’abordaran a la comissió mixta d’afers econòmics i fiscals Estat-Generalitat.

El conseller d'Economia també va plantejar a la ministra una revisió a l’alça dels objectius de dèficit per a Catalunya al 2019, “imprescindible perquè es puguin fer uns bons pressupostos”.