Aragonès replica a Sánchez que els Mossos es guien "sempre" per criteris tècnics i policials

Després que el govern espanyol hagi amenaçat amb enviar els cossos i forces de seguretat de l'Estat el 21-D per la suposada passivitat dels Mossos aquest cap de setmana amb els CDR, Pere Aragonès ha replicat a la Moncloa que la policia catalana es guia "sempre" per criteris tècnics i policials. En una entrevista al canal de notícies de TVE, el vicepresident del Govern ha contestat d'aquesta manera a les acusacions de l'executiu estatal sobre l'actuació dels Mossos durant els talls d'autopistes i l'aixecada de barreres dels CDR durant el cap de setmana.

L'equip encapçalat per Pedro Sánchez ha amenaçat amb enviar la policia espanyola si els Mossos no compleixen les seves funcions, en tres cartes enviades a diversos membres de l'executiu català, entre els quals el mateix Aragonès. El vicepresident, però, ha negat que hi hagi hagut deixadesa de funcions dels Mossos i ha subratllat que el cos es guia sempre per criteris tècnics i policials, "mai per criteris polítics".

Aragonès també ha anunciat que el Govern donarà la resposta "oportuna" a l'executiu estatal, en què s'explicarà "amb més detall" quina ha estat l'actuació dels Mossos durant les accions dels CDR. En tot cas, el vicepresident ha reiterat que aquesta actuació policial "es guia sempre per la professionalitat, per criteris tècnics i policials, no per criteris d'oportunitat política".