Aragonès anuncia un pla econòmic per "mitigar" els efectes del coronavirus

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat aquest dimecres que el Govern està ultimant un pla de mesures econòmiques perquè els efectes del coronavirus sobre l'economia catalana es vegin "mitigats" al màxim possible. Ho ha dit en declaracions a la premsa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), des d'on ha donat suport als diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, que hi estaven citats a declarar per la seva participació en l'1-O.

Segons el vicepresident, està previst que entre avui i demà s'enllesteixi el pla, però no n'ha avançat cap detall. Fonts de la conselleria consultades per l'ARA han explicat que "s'hi està treballant" i que encara no té una data exacta de presentació.

El també conseller d'Economia ha replicat a Foment del Treball per les polèmiques mesures que la patronal va demanar dimarts per afrontar el coronavirus. Aragonès ha avisat Foment que els treballadors no han de pagar les conseqüències del Covid-19. "Estem absolutament en contra que la línia de combat contra el coronavirus sigui abaratir l'acomiadament. És socialment injust", ha exposat.

Aragonès també ha criticat que la proposta de Foment d'abaratir els ERO temporals pel coronavirus suposa "aprofitar" la situació per "col·locar qüestions d'agenda econòmica de determinades entitats en defensa dels seus interessos".