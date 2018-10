Aragonès aposta per un "camí sense dates" cap a la independència davant l'ultimàtum de l'ANC

El Govern no comparteix les presses de l'ANC per fixar una estratègia cap a la independència abans del 21 de desembre. Aquest diumenge primer va ser el portaveu adjunt de JxCat, Albert Batet, qui va demanar fer "pinya" i més tard el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, va advertir que quan l'independentisme s'ha posat terminis "s'ha lligat de mans". "Des de la coincidència que la independència és inajornable, ens comprometem a construir les eines per fer-ho possible el més aviat millor", va afirmar el també president adjunt d'ERC des d'Escòcia, on es va reunir amb la primera ministra, Nicola Sturgeon.

Així, Aragonès ha apostat per un "camí sense dates" i ha refermat la necessitat d'acumular "grans consensos i majories inapel·lables". Sobre la reclamació de l'ANC perquè es fixi una estratègia "única", el vicepresident ha apuntat que el "compromís de treballar conjuntament segueix inalterable" al Govern i, tal com ja va afirmar en una entrevista a l'ARA, ha opinat que la legislatura hauria d'anar més enllà de les sentències del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes. "Si aquesta sentència acaba sent com malauradament pot ser, necessitarem un Govern que també treballi per donar-hi resposta", ha afegit.

Sobre les coincidències entre els casos català i escocès, Aragonès ha anotat que "el destí dels dos països és el mateix: democràcia i Europa". Preguntat sobre si Sturgeon l'havia aconsellat sobre l'estratègia a seguir per esdevenir un estat independent, Aragonés ha dit que ambdós han convingut que "la via és la democràcia", una aposta que "fa que hagis de ser més pacient del que voldries", ha admès. El vicepresident ha assegurat que tot i que el govern d'Escòcia s'enfronta a un govern britànic reticent pel que fa a la celebració d'un segona consulta vinculant sobre la independència, l'executiu d'Sturgeon "persevera de la mateixa manera" que ho fa l'independentisme català.