Aragonès confia en una "resposta positiva" de La Moncloa a la proposta de mediació de Torra

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama una "mediació, acompanyament, o un grup de suport o de reflexió" pel diàleg entre la Generalitat i la Moncloa en una entrevista a l'ACN. "Atès que el conflicte és entre la majoria de la societat catalana i les institucions de l'Estat, seria positiu que la negociació no tingués com a únic canal els dos governs". Aragonès nega que de moment hi hagi cap nom damunt la taula perquè el 20-D només es va comunicar la proposta, i l'executiu de Sánchez en va "prendre nota". "N'esperem una resposta positiva", ha remarcat el vicepresident. Encara sobre aquest possible "acompanyament", el conseller d'Economia constata que al costat català hi ha hagut "sempre" gent disposada a fer un paper de mediació. Així mateix, s'ha mostrat convençut que de part de l'Estat també es trobarien persones decidides a sumar-s'hi.

A l'entrevista a l'ACN, el vicepresident recorda que a la reunió del juliol passat els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez van constatar "voluntat d'avançar en el diàleg". I que a la cimera del 20-D a Pedralbes es va redactar una declaració conjunta on la Moncloa admetia que hi ha un "problema polític" que necessita una solució també "política i democràtica". Així, Aragonès confia que la propera trobada -prevista per al gener- entre ell mateix; Artadi; la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo; i un segon representant de l'executiu de Sánchez, serveixi per fer una "passa més", per concretar una "resposta democràtica".

Segons el conseller d'Economia, "tothom" sap que el conflicte entre Catalunya i l'Estat "ha d'acabar amb una votació". Així, Aragonès defensa que quan Sánchez va proposar un nou Estatut és perquè vol que la ciutadania accepti, mitjançant les urnes, el marc polític de referència: "Admeten que en el fons hi ha un problema de legitimitat democràtica", sosté. En aquesta línia, el també president adjunt d'ERC reitera que la votació ha de preguntar a la ciutadania si Catalunya ha de ser "un Estat independent o no".

Sobre els acords del consell de ministres del 21-D a Barcelona, Aragonès lamenta que les inversions anunciades són antigues: "El problema no són les inversions que s'anuncien, sinó les que s'executen, i en els darrers anys veiem un índex d'execució d'inversions pressupostades molt baix". De fet, el vicepresident opina que l'executiu espanyol va mirar "què tenia a l'armari" per portar algunes "mesures simbòliques" el 21-D.

"Això evidencia que l'Estat no té una proposta per a Catalunya, el que té són mesures de propaganda, però no una proposta de fons". Aragonès reclama a Sánchez, doncs, que posi les "mesures" per resoldre el conflicte entre la societat catalana i les institucions de l'Estat. "El Govern proposem que la solució sigui un referèndum d'autodeterminació", ha conclòs.

D'altra banda, Aragonès opina que PP, Cs i Vox són com "una nina russa, i el mateix joc i instrument de la dreta reaccionària de sempre" després que es culminés el pacte entre les tres formacions a Andalusia. Després que es consumís el pacte a Andalusia -que dona la presidència de la Junta a PP, la presidència del parlament andalús a Cs i l'entrada de Vox a la mesa-, Aragonès sentencia que Catalunya ha de ser un "referent" en la defensa dels drets de les llibertats i la justícia, en front de "l'onada reaccionària" que hi ha a Europa: "Això només és possible amb la independència, perquè Catalunya no pot lligar el seu futur a una Espanya que pot caure en mans de l'extrema dreta", conclou.