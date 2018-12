Aragonès crida a no caure "en provocacions” de cara al 21-D

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha fet aquest dissabte des del consell nacional d'ERC una crida a la calma “davant els dies que venen” i a “persistir” en els valors cívics, pacífics i democràtics del moviment independentista. Aragonès ha demanat que les mobilitzacions contra la celebració del consell de ministres a Barcelona divendres vinent siguin “pacífiques” i que s'eviti caure "en provocacions", perquè això suposaria validar "el relat fals de violència" a Catalunya.

Aragonès també ha contestat a Pedro Sánchez. Assegura que el Govern manté oberta la porta a un “espai de diàleg” amb l'executiu espanyol durant la setmana vinent. Sánchez va insistir ahir en la seva voluntat de reunir-se divendres amb Quim Torra i va subratllar que si el president de la Generalitat li parla d'autodeterminació, ell li parlarà de serveis públics i de recuperació de l'estat del benestar. "La independència i la justícia social són dues cares de la mateixa moneda, són indissociables", ha contestat Aragonès aquest dissabte.

"Ens volen enfadats i tristos"

"Ens volen enfadats i tristos. Contestarem amb valors cívics i el nostre somriure serà la seva derrota", ha insistit Aragonès, que ha apel·lat al diàleg amb el govern espanyol però per posar sobre de la taula el dret d'autodeterminació de Catalunya. "Lliçons sobre precarietat, ni una sola, ni una", ha recordat Aragonès respecte a la proposta de Sánchez d'abordar únicament problemàtiques en matèria social.

El vicepresident del Govern diu que la independència és "una eina fonamental per aconseguir justícia social i combatre la precarietat que en el marc de l'Estat, avui, no s'ha combatut". El vicepresident ha defensat que els governs en què ha participat Esquerra són els que han impulsat "mesures més radicals, contundents i compromeses" per aconseguir més justícia social i ha recordat que algunes de les mesures aprovades per l'executiu català en aquesta matèria -com ara les que intentaven frenar els desnonaments o la pobresa energètica- han estat recorregudes després davant del Tribunal Constitucional per part del govern espanyol. "Menys lliçons i més retirades de recursos al TC", ha dit Aragonès.