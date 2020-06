Aragonès defensa la taula de diàleg: "Seria una irresponsabilitat abandonar-la"

L'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, deixés en l'aire la represa de la taula de diàleg el mes de juliol i la condicionés a recuperar "el clima de confiança" amb el president espanyol, Pedro Sánchez, ERC ha sortit a defensar aquest diumenge el contrari. El coordinador nacional dels republicans i vicepresident, Pere Aragonès, ha assegurat que seria una "irresponsabilitat" abadonar la negociació i ha dit –en un implícit missatge a Torra– que la base de la taula de diàleg no és "la confiança cega amb l'altra part" sinó el "mandat" de la ciutadania de defensar-hi el dret a l'autodeterminació.

No ha sigut l'únic missatge dirigit als seus socis de Govern, malgrat demanar abandonar els "recels" i els "retrets" dins l'independentisme. Aragonès s'ha reafirmat en la col·laboració entre administracions. "Qui s'hi negui, només està buscant titulars ràpids i efímers", ha dit, afegint que malgrat que generi "contradiccions" s'ha d'explorar la negociació amb l'Estat. "Qui es manté en la puresa de la teoria és perquè no la posa en pràctica. Nosaltres posem l'independentisme i el republicanisme en pràctica".

D'aquesta manera, Aragonès s'ha mostrat convençut que hi haurà taula de diàleg –"evidentment que sí", ha dit"–, tot i que divendres la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va evitar confirmar-ho. Va assegurar que la qüestió s'abordaria un cop s'hagués superat la pandèmia. "A ERC fem que les coses passin, quan Esquerra es mou, fem que les coses es moguin", ha dit Aragonès.

També ha volgut dirigir-se al president espanyol, Pedro Sánchez: "No ens tindrà al costat sinó de cara". El republicà ha dit que no li fa res "seure amb qui pensa diferent" i que precisament es tracta d'una "oportunitat" que l'independentisme no pot deixar perdre.

Quim Torra, al seu torn, ha lamentat aquest dissabte a través de Twitter que Pedro Sánchez no li hagi respost "ni una" de les quaranta propostes econòmiques i socials que va plantejar ara fa quinze dies en l'última reunió dels presidents autonòmics. Entre aquestes hi havia el pagament del "deute històric" de l'Estat a la Generalitat o que tiri endavant el pla del Delta consensuat amb els alcaldes de la zona. Ha afegit que ho tornaria a repetir demà diumenge a la nova reunió de la conferència de presidents autonòmics. Una petició que se sumarà als 15.000 milions d'euros que el president reclama per fer front a la crisi.

Amb la resposta d'Aragonès, ja és l'enèsima topada entre els socis de la Generalitat aquesta setmana, que va començar amb el desencontre al Congrés de Diputats pel vot diferenciat en la pròrroga de l'estat d'alarma. Els protagonistes de l'intercanvi de retrets van ser, llavors, la cap de files de JxCat a Madrid, Laura Borràs, i el líder d'ERC a la cambra espanyola, Gabriel Rufián.

651x366 La portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la compareixença d'aquest dilluns. / Govern La portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la compareixença d'aquest dilluns. / Govern

Budó confia que Esquerra votarà en contra del suplicatori de Borràs

La setmana que ve no es presenta millor per als socis de Govern a la Generalitat. Damunt la taula hi haurà el suplicatori que demana el Tribunal Suprem per poder continuar investigant la gestió de Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, abans que fos consellera de Cultura el 2018, per presumptes irregularitats en la contractació pública. El 10 de juny, dimecres, la dirigent de JxCat ha de comparèixer a porta tancada a la comissió de l'estatut del diputat. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una entrevista a El Punt Avui aquest dissabte, s'ha mostrat confiada que els republicans donaran suport a Borràs i votaran en contra del suplicatori. Malgrat admetre que no sap el posicionament d'ERC, ha dit que JxCat sempre ha donat suport als dirigents dels republicans que han patit "repressió" a la justícia.

La portaveu s'ha tornat a mostrar, contrària a convocar eleccions. Fins i tot ha dit que si el president finalment és inhabilitat pel Suprem, no caldria anar forçosament a eleccions. La consellera subratlla que "amb i sense eleccions, a JxCat hi ha molta gent amb capacitat de lideratge per encapçalar la presidència del país". En tot cas, investir un altre presidenciable requeriria no només el suport d'Esquerra sinó de, com a mínim, l'abstenció d'un altre grup parlamentari, la qual cosa és ara per ara un escenari remot.