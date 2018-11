Aragonès insta els demòcrates a plantar-se davant l'"onada reaccionària" de l'Estat

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha fet una crida als demòcrates a "plantar-se" davant l'"onada reaccionaria" que ha denunciat que es viu a l'Estat contra el moviment independentista. Durant la cloenda del XXVIII congrés nacional de les Joventuts d'ERC aquest diumenge a Vic, Aragonès ha afirmat que en l'actualitat "van contra el procés" però que en un futur poden anar "contra les organitzacions sindicals, el moviment feminista, l'ecologista i altres forces de progrés". Per això, el també adjunt a la presidència d'ERC ha considerat que defensar la llibertat dels "presos polítics i exiliats" i la fi de la "repressió" a Catalunya és defensar els drets i les llibertats del futur. Aragonès també ha dit que la recepta per acabar amb la precarietat passa per la independència i la construcció d'una societat "justa".

El número dos del Govern ha iniciat la seva intervenció al congrés de les joventuts del seu partit agraint la tasca dels joves del darrer any i els ha reivindicat com el futur del país. En aquest context, ha lamentat l'"onada reaccionària" que, al seu entendre, pateix el món. Així, ha posat d'exemple al president dels EUA, Donald Trump o l'ascens de l'extrema dreta en determinades zones d'Europa. En aquest sentit, ha assegurat que a l'Estat se'n viu una que va "més enllà de formacions polítiques" amb jutges, fiscals i forces de seguretat.

Davant d'aquesta situació, Aragonès ha apostat perquè els joves estiguin al capdavant de la reacció que s'ha de donar. "Avui l'onada se centra en l'independentisme, contra joves que no han fet res més que protestar, reivindicar o mobilitzar-se. Com la Tamara, l'Adri o Valtonyc", ha afirmat.

El vicepresident de la Generalitat ha centrat bona part de la seva intervenció en parlar de la precarietat, les desigualtats socials i els efectes de les retallades. Així, ha reiterat que els propers pressupostos catalans "revertiran les retallades" en camps com les polítiques d'habitatge, l'ocupació juvenil i les taxes universitàries. "Estem compromesos en seguit treballant en aquesta línia", ha afirmat el conseller d'Economia.

Aragonès, però, ha admès que la lluita contra la precarietat que volen encapçalar "requereix eines i instruments". Per això, ha apuntat que per "aturar" la precarietat i generar oportunitats, "cal la independència". També ha concretat que el partit no la vol "per fer un canvi de passaport, per canviar el nom de l'Estat que apareix al DNI o per banderes" sinó que per construir una societat "justa", "democràtica" i que ofereixi oportunitats per a tothom. "Per defensar el territori, fer polítiques que combatin el canvi climàtic, la igualtat d'oportunitats i la defensa de la llengua i cultura", ha afegit.

Amb la intervenció d'Aragonès ha acabat el congrés de les joventuts d'ERC que ha servit per renovar l'equip de la permanent nacional de les joventuts, de nou capitanejat per Pau Morales. Una trobada que en aquesta edició s'ha fet a Vic durant aquest dissabte i diumenge i que es preveu tornar a convocar d'aquí a dos anys.