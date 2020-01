Aragonès: "Unes eleccions portarien a una paràlisi de l'execució dels pressupostos"

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat que l'executiu català vol executar els pressupostos per al 2020 i ha assenyalat que unes eleccions al Parlament provocarien una "paràlisi" en l'execució del que preveuen els comptes pactats amb els comuns. D'aquesta manera, Aragonès ha qüestionat el posicionament del president, Quim Torra, i de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que la setmana passada van considerar les eleccions anticipades com un dels futurs escenaris factibles si el Suprem decreta que la inhabilitació del president és definitiva i el Parlament ho valida.

La presidenta de Catalunya En Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach, també ha rebatut a Aragonès que una cosa és que els pressupostos s'han d'executar i una altra diferent qui ho fa. També en declaracions a TV3, Albiach ha defensat que el calendari electoral no depèn dels pressupostos sinó del calendari judicial i dels interessos de JxCat després d'opinar que la fórmula JxCat-ERC està "esgotada" i d'instar els republicans a decidir si miren "a la dreta o a l'esquerra".

Albiach ha considerat que en una situació normal es podria entendre que uns pressupostos els ha d'executar el Govern que els ha negociat, però ha afegit que el moment és d'excepcionalitat. En aquest sentit, ha insistit que l'aval de la seva formació als comptes per al 2020 "en cap cas és un aval al Govern" sinó un acte de responsabilitat "per defensar els interessos dels catalans".

Segons Albiach, el Govern convocarà eleccions al Parlament quan el calendari judicial li obligui o quan JxCat miri enquestes, tingui candidat i cregui que és el moment. La presidenta dels comuns ha apostat per trobar la "fórmula catalana" per cohesionar un nou govern progressista "que el país necessita". "El nostre projecte de país és antagònic al de JxCat i seria incompatible", ha afegit.

Flexibilitzar el dèficit

En una entrevista a Els matins de TV3, Aragonès també ha demanat al nou govern espanyol que permeti flexibilitzar el dèficit de la Generalitat, i ha admès que és "molt difícil" complir el 0'1% del 2019, ja que no han arribat els recursos corresponents a l'IVA del 2017. "Traslladem a l'Estat la necessitat que a la Generalitat puguem fer una mica de dèficit per poder finançar inversions", ha afegit.

Preguntat per si el Govern reclamarà una flexibilització del dèficit en el marc d'una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Aragonès ha respost que les solucions no vindran d'un CPFF, sinó de la relació bilateral entre governs que, segons diu, "els catalans s'han guanyat". I és que, segons el vicepresident, al Consell de Política Fiscal i Financera qui decideix "unilateralment" és el ministeri d'Hisenda.

Aragonès també s'ha dirigit al PSC per demanar-li que sigui "responsable" i "coherent" i els ha retret que al setembre diguessin que no volien negociar els pressupostos i, en canvi, ara es queixin. En aquest context, els ha reclamat que en l'actual etapa de buscar acords "abandonin la intransigència" i votin a favor dels pressupostos per al 2020. Segons Aragonès, alguns grups parlamentaris prioritzen els interessos electorals i ha assenyalat que el PSC està en una fase electoral.

Pel que fa a l'entrevista de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, en què es reivindica com a interlocutor "vàlid" de la taula de diàleg, Aragonès ha considerat "evident" que JxCat i els seus lideratges han de tenir-hi un paper de la mateixa manera que, segons ha afegit, el que diguin Oriol Junqueras i Marta Rovira també es reflectirà a la taula de diàleg.

En relació als pressupostos de l'Estat que el president espanyol, Pedro Sánchez, preveu aprovar abans de l'estiu, Aragonès ha insistit en vincular el vot d'ERC a l'evolució de la taula de negociació entre governs. "Si això funciona en podem parlar. Si no funciona, serà molt i molt difícil", ha advertit.