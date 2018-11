Aragonès insisteix que els independentistes no poden facilitar l'estabilitat de l'executiu espanyol

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reiterat avui que les formacions independentistes han de retirar el suport parlamentari al PSOE després de les acusacions de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat contra els líders independentistes. "El diàleg entre governs ha de seguir, però com a partits no podem facilitar l'estabilitat del govern espanyol", ha deixat clar Aragonès, que ha recordat que la partida de 2.000 milions pressupostada per a Catalunya no és cap concessió i que respon al dèficit fiscal català, i que el salari mínim interprofessional el pot aprovar el govern espanyol amb un decret llei.

En una entrevista a TV3, el dirigent republicà s'ha mostrat obert al diàleg, però sempre que es respecti el dret a decidir i es posi fi a la repressió: "Parlarem sempre amb tothom, ni que sigui per constatar que estem a les antípodes, però una altra cosa és que es garanteixi l'estabilitat", ha insistit. "Si retiren les acusacions en podem tornar a parlar", ha advertit Aragonès, que ha afegit que no pensen canviar el seu posicionament si no es produeix un gir de 180 graus en l'ofensiva judicial contra l'independentisme. "El vot a favor o en contra dels comptes no depèn de la situació personal de Junqueras, ja que els han posat a ells a la presó perquè no poden empresonar dos milions de persones", ha recordat. "Si es tira enrere la línia repressiva i es reconeix el dret a l'autodeterminació podem posar en marxa les converses", ha anotat Aragonès, que ha revelat que no està sobre la taula la possibilitat que els diputats republicans es plantegin deixar el Congrés. "Hem de ser a tot arreu", ha exposat.

Aragonès ha vist plausible que Pedro Sánchez avanci eleccions i ha remarcat que això no els preocupa perquè "els resultats no són gaire diferents amb el PSOE que amb el PP, perquè el debat polític segueix als tribunals", tot i admetre que "el diàleg entre administracions ha millorat". El vicepresident ha criticat avui un cop més les acusacions de la Fiscalia: "És un fet extremadament greu que situa Espanya fora de les democràcies homologables perquè es considera un delicte votar, i l'única violència va venir de l'Estat l'1-O", ha subratllat. Sobre la posició de l'Advocacia de l'Estat ha deixat clar que "no s'ajusta a la realitat" i ha afegit que "saben que no té raó de ser, però no han sigut prou valents a l'hora de desmarcar-se de la Fiscalia". Aragonès ha deixat clar que no ho veuen com un gest perquè "es canvia el rumb, però no la direcció" abans de sentenciar que "com més anys demanin, més deslegitimat quedarà l'Estat".

Si la condemna és llarga, tal com reclamen les acusacions, el vicepresident ha dit que "la resposta ha de ser àmplia, amb prou consensos", però no ha volgut entrar en detalls sobre si això implicarà una nova convocatòria d'eleccions com va suggerir ahir el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a l'ARA. "La mobilització i la internacionalització són claus perquè l'estat espanyol pagui un preu per la seva repressió", s'ha limitat a contestar després d'admetre que els presos polítics "es veien a venir aquestes acusacions".

Pel que fa al full de ruta nacional, Aragonès ha tornat a defensar que es necessiten "majories més àmplies", com planteja ERC. "En moltes ciutats els independentistes no som majoria, i els que no ho són també s'han de sentir representats perquè formaran part de la República Catalana", ha afegit el vicepresident, que ha remarcat que "el debat no ha de girar al voltant de qui és més independentista, sinó de ser més". Sobre els comptes catalans, que presentaran d'aquí a un mes, Aragonès s'ha mostrat confiat que rebin el suport també de la CUP. "Hi insistirem, perquè seran uns bons pressupostos", ha dit el dirigent republicà, que espera sumar alhora el suport dels comuns. Aragonès ha insistit que el marge per fer canvis en la fiscalitat està "molt esgotat", tot i que no ha tancat la porta a parlar-ne amb els grups parlamentaris. Aragonès ha recordat que els últims anys s'ha recuperat l'impost al patrimoni, s'ha creat l'impost sobre els habitatges buits i s'ha avançat en fiscalitat ambiental. En aquest context, ha afirmat que sempre es pot revisar, però ha insistit que "el marge està pràcticament esgotat".