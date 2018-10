Aragonès: "La dignitat i la llibertat dels presos i de Catalunya no s'intercanvia per cap partida pressupostària"

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reiterat aquest diumenge que no s'asseuran a negociar els pressupostos de l'Estat mentre no hi hagi cap gest cap als presos i exiliats per part del govern espanyol. Així, ha respost al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que aquest dissabte afirmava que si s'aprovessin els comptes Catalunya rebria l'any vinent 2.200 milions més. Aragonès ho ha dit en l'acte d'inici de la campanya 'Ciutats republicanes, ciutats de progrés', aquest diumenge a Tarragona.

Pel líder republicà, "la dignitat i la llibertat la dels presos polítics i la de Catalunya no s'intercanvia per cap partida pressupostaria", ja que "les llibertats i els drets de la ciutadania no tenen preu". "No podem acceptar fer votacions gratuïtes i gestos de confiança cega", ha reblat. Per això, ha emplaçat l'executiu de Madrid a "moure's" atès que encara no han demostrat cap diferència respecte a la "línia repressiva" del govern de Rajoy.

"Que el senyor Iceta no ens vingui a demanar gestos gratuïts, vots gratuïts, suport gratuïts a un govern de l'Estat que encara ha de demostrar que és diferent del govern de Mariano Rajoy", ha sentenciat el vicepresident Pere Aragonès, en l'acte de campanya que els republicans han iniciat aquest diumenge al migdia al barri del Serrallo de Tarragona.

"El gest és que Catalunya l'any vinent tindrà 2.200 milions més si s'aprova el pressupost i que, si no, no els tindrà", va assenyalar Iceta aquest passat dissabte, tot recordant els compromisos pressupostaris del PSOE cap a Catalunya.