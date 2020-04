Aragonès obre les compareixences dels consellers al Parlament

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, obre aquest dilluns a les 10 h les compareixences telemàtiques que faran els membres del Govern en diferents comissions del Parlament per explicar les mesures contra el covid-19. Era una exigència d’alguns partits de l’oposició com Cs i els comuns per fiscalitzar la gestió de la pandèmia que està fent l’executiu. D’aquesta manera la cambra catalana recupera l’activitat després de setmanes sense reunions. L’últim ple es va fer el 5 de març, amb sessió de control al Govern el dia anterior, i les últimes comissions es van celebrar una setmana més tard.

Aquestes compareixences arriben després que la mesa del Parlament donés llum verda dimarts a la via telemàtica a través de la qual els grups podran formular preguntes als membres del Govern, a l’estil de la recent compareixença informal del president, Quim Torra. El calendari que ha proposat el Govern farà que la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu, Meritxell Budó, comparegui demà; la consellera de Salut, Alba Vergés, dimecres, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, dijous. Després de Pasqua, les compareixences es reprendran el 14 d’abril amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l’últim en donar explicacions serà el titular de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, el 27 d’abril.

Pel que fa a la resta de consellers, el dimecres 15 serà el torn del nou conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé; el dijous 16 compareixerà la consellera d’Empresa, Àngels Chacón; l’endemà ho farà la d’Agricultura, Teresa Jordà; el dilluns 20 passarà per comissió el titular de Territori, Damià Calvet; el 21 d’abril ho farà la consellera de Justícia, Ester Capella; el dia 22 el conseller d’educació, Josep Bargalló, i el divendres 24 d’abril la de Cultura, Mariàngela Vilallonga.