Aragonès diu que la Constitució "limita" els catalans i que la majoria la tenen "superada"

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, considera que la Constitució espanyola està "superada" per la majoria de catalans. "No és el nostre marc de referència", ha manifestat. "No participarem en actes de celebració d'una constitució que avui és un límit i no un sistema de protecció dels drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya", ha etzibat Aragonès, aquest divendres al migdia, en el marc d'una visita a Valls, coincidint amb la decisió de Torra de no assistir als actes pels 40 anys de la Constitució. El vicepresident ha refermat la decisió del president i ha descartat que cap altre representant de la Generalitat hi assisteixi. "No pot ser d'altra forma que com ho ha fet el president Torra, té tot el Govern al seu costat", ha conclòs.



El vicepresident ha argumentat que "prohibeix el dret a l'autodeterminació i estableix un catàleg de drets que després no es compleixen; sembla que els partits polítics nacionalistes espanyols només estiguin obsessionats en l'article 2 i en canvi s'obliden de l'article 47 o 24 o 23, que parlen de la participació política, de la seguretat jurídica i del dret a la protecció per part de la llei i que hi hagi un jutge predeterminat per la llei, i ho estem veient en el procediment del Tribunal Suprem, o el dret a l'habitatge de tots els ciutadans, i després veiem com es legisla en el tema dels impostos de les hipoteques".