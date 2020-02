ERC vota amb el PSOE en contra del retorn immediat de l'IVA del 2017 a les autonomies

La secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, sortia decebuda divendres del Consell de Política Fiscal i Financera perquè el govern espanyol va tancar la porta al retorn de la liquidació de l'IVA del 2017 a les comunitats autònomes. Aquest dimecres el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reclamat a l'executiu de Pedro Sánchez que "canviï absolutament d'orientació" i torni a Catalunya els 443 milions d'euros que li corresponen. Però el grup d'ERC al Senat ha votat en contra d'una moció que precisament reclamava al govern socialista abonar "immediatament" a les comunitats les quantitats corresponents a l'IVA autonòmic del 2017. El motiu? No donar una victòria política al PP, que havia presentat la moció a la cambra alta. "Potser ens hem equivocat amb el sentit de vot", ha admès el senador Bernat Picornell en una piulada a Twitter, insinuant que una abstenció hauria permès entendre millor que no volien votar a favor de la "hipocresia" del PP.

1. Òbviament @Esquerra_erc reclamem el que és nostre i per això a l'agost passat ho vam dur als tribunals



2. Ens hem negat a votar una moció indigna del PP plena d'hipocresia, potser ens hem equivocat en el sentit del vot



3. Presentarem una moció pròpia per reclamar el deute https://t.co/wr4o89DKHP — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) February 12, 2020

Ha sigut el portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries, el que ha assenyalat la contradicció dels socis de Govern, ara que l'escenari polític català ha entrat en terreny de precampanya, tot i que Quim Torra hagi refredat la immediatesa de la repetició electoral. "Amb sorpresa i decepció hem vist com ERC ha votat en contra de cobrar el que és nostre, al costat del PSOE", ha lamentat Cleries en una piulada. Els republicans han volgut deixar clar que sí que reclamen el que correspon a la Generalitat i prova d'això és el recurs contenciós-administratiu presentat als tribunals.

Avui al Senat, una moció instava al Gobierno a pagar immediatament l’IVA de 2017 a les CCAA. A Catalunya se li deuen 443 milions. Amb sorpresa i decepció hem vist com ERC ha votat en contra de cobrar el que és nostre, al costat del PSOE. @JuntsXCat — Josep Lluís Cleries (@jlcleries) February 12, 2020

La formació liderada per Carles Puigdemont, en canvi, hi ha votat a favor, en la línia de la intervenció que Cleries ja va fer aquest dimarts en la sessió de control a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a qui va recriminar que es parli de diàleg i alhora faci "antipolítica" no abonant els 443 milions de l'IVA del 2017. Amb tot, la moció del PP ha quedat rebutjada perquè, entre d'altres, el PP hi ha votat en contra.

També van guanyar la votació els socialistes aquest dimarts en una proposició no de llei semblant al Congrés, també presentada pel PP. Aquesta, però, va comptar amb el no de JxCat i ERC, perquè els conservadors introduïen altres aspectes sobre el finançament local i autonòmic orientats a fer que es garantís la "igualtat" de tots els espanyols. El diputat de JxCat Ferran Bel va registrar una esmena de substitució en què pretenia subratllar la "singularitat" del cas català i reclamava una gestió autònoma de l'agència tributària catalana de tots els tributs, els propis i els delegats per part de l'Estat. Però no va prosperar ni l'esmena ni la iniciativa del PP.