Aragonès es reunirà amb els comuns dijous per començar a negociar els comptes de l'any vinent

Un cop tancada la fase interna dels pressupostos i assignats els recursos per conselleries, el Govern ha iniciat la ronda de trucades que ara fa un parell de setmanes va anunciar el vicepresident, Pere Aragonès. Els primers en reunir-se amb l'executiu seran precisament els únics socis viables per aprovar els comptes de la Generalitat després que la CUP anunciés que no donaria suport als pressupostos. Aragonès s'ha posat en contacte avui amb el portaveu econòmic de Catalunya en Comú Podem, David Cid, i dijous es reuniran a la conselleria d'Economia en una trobada on també hi haurà representants de JxC i ERC. Aragonès també es va comprometre a reunir-se amb la resta de portaveus econòmics del Parlament però, de moment, són els comuns els únics que han estat citats pel vicepresident.

Ahir els comuns van posar preu als seus vuit vots: 1.700 milions d'euros en nova despesa que es finançarien a través de la modificació dels impostos de Successions i del tram alt de l'IRPF; de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat; i de la lluita contra el frau fiscal.

El Govern, tal com va avançar l'ARA, no oferirà d'entrada cap pujada d'impostos. JxCat i ERC encara no han abordat aquest debat, tot i que fonts de les dues formacions assumeixen que hauran de fer cessions per poder convèncer els comuns, i més tenint en compte que no estan disposats a aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez.