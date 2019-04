Aragonès i el vot útil: "Acumulem el vot independentista en l'única força que pot guanyar"

ERC no respon als atacs de Junts per Catalunya aquesta campanya. O bé "desitja sort a l'espai convergent", com diu Gabriel Rufián, o bé es limita a presentar-se a si mateixa com "l'única força independentista que pot guanyar el 28-A", com ha expressat aquest dimecres al vespre el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. L'ase dels cops per als republicans és el PSOE i Pedro Sánchez, a qui presenten com un president desitjós de pactar amb Ciutadans i "aplicar el 155 a Catalunya". Així ho ha expressat la número 3 de la candidatura, Carolina Telechea, que ha afegit, a més, que el PSOE i Cs "eliminarien els Mossos d'Esquadra, ens traurien l'escola catalana i limitarien els drets de les dones".

Les crítiques als socialistes contrasten amb les continues apel·lacions al diàleg. "La millor manera que vegin que l'única sortida és la dialogada és que ERC arrasi en les eleccions del 28 d'abril", ha exclamat Aragonès. El vicepresident ha garantit que la República Catalana "no és un eslògan" i que Catalunya ja es va autodeterminar l'1 d'octubre del 2017. "Sánchez diu que està disposat a parlar amb els independentistes si renuncien a l'autodeterminació. No renunciarem mai al nostre projecte", ha subratllat.

Segons Aragonès, "quan el PSOE té es mans lliures per decidir, sempre tria l'immobilisme", que li genera "comoditat". Per això, els republicans volen ser decisius en la configuració del pròxim Congrés de Diputats per "obligar" Pedro Sánchez a ser el que s'estrenava obrint a l''Aquarius' el port de València i no el que "ha trigat 100 dies a autoritzar la sortida de l''Open Arms' del port de Barcelona amb la condició que no pugui recollir ningú que s'estigui ofegant al mar".

Les esquerres "equidistants"

Joan Josep Nuet, el número 4, és el principal representant de Sobiranistes, exmilitants dels comuns que s'han sumat a la candidatura d'Esquerra. Aquest dimecres Aragonès ha celebrat l'acord al qual van arribar unes setmanes abans de l'inici de la campanya i n'ha argumentat els motius: "La indiferència i l'equidistància d'algunes esquerres ha fet que s'acabin sumant al projecte d'ERC".

Tot i que En Comú Podem va ser el guanyador de les dues últimes eleccions generals a Catalunya, la indiferència cap a ells ha estat la tònica habitual en la campanya d'Esquerra. En canvi, com passa amb JxCat, la candidatura que encapçala Jaume Asens repta els republicans a un cos a cos difícil que arribi d'aquí al 28 d'abril.