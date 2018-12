El PDECat i ERC s'obren a negociar els pressupostos de Sánchez i li demanen una oferta clara per a Catalunya

El PDECat i ERC han coincidit aquest dimecres en reclamar una oferta clara a Pedro Sánchez per a Catalunya com a condició per asseure's a negociar els pressupostos de l'Estat. El diputat del PDECat Ferran Bel ha assegurat aquest dimecres que la seva formació manté "el mateix no rotund de fa dos mesos" als pressupostos generals de l’Estat, però que "si hi ha una solució política per a Catalunya, una proposta sobre la qual entenguem que és raonable negociar, podríem negociar". "Si hi ha proposta i entenem que és raonable encara que no estigui tancada, podríem negociar pressupostos, però si no n’hi ha o és simplement un nou Estatut aquesta història ja la coneixem", ha sentenciat.

El diputat del PDeCAT ha afirmat que la seva formació entén que la "solució política" al conflicte català és un referèndum acordat perquè els catalans decideixin lliurement el seu futur. "Ens agradaria que fos aquesta, però en tot cas el president Sánchez haurà de fer una proposta del seu plantejament", ha dit.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, al seu torn, ha estat contundent a Ràdio 4: "No funcionarà la via de xantatges". Així s'ha expressat respecte al posicionament de l'executiu espanyol, que ha instat ERC i el PDECat a aprovar-li els pressupostos i ha obert la porta a convocar eleccions si no ho fan, amb el fantasma del resultat de Vox a les andaluses com a avís. "Es vol utilitzar el fantasma de l'extrema dreta per amenaçar els independentistes", ha dit, i ha reclamat passos del govern de Pedro Sánchez per resoldre el conflicte a Catalunya, i no promeses: "Ja coneixem la 'lluvia de millones' de Rajoy i l''apoyaré' de Zapatero. El problema s’ha de resoldre parlant i negociant, com fan els països avançats, no imposant".

Respecte als comptes públics del govern català, Aragonès ha explicat que s'està lluny d'un acord: "El PSC demana que els pressupostos de la Generalitat se subordinin als de l’Estat, i això no ho compartim", ha dit. D'altra banda, ha assegurat que abans de presentar els pressupostos (en les pròximes setmanes) vol parlar amb tots els grups.

Pel que fa a la celebració del consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre, quan farà un any de les eleccions convocades per mitjà del 155 a Catalunya, Aragonès s'ha reiterat en el que va dir ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, que ho va considerar una "provocació". El mateix dia l'esquerra independentista ha convocat mobilitzacions en contra. "És una acció merament propagandística", ha dit Aragonès: "El govern espanyol es nega a fer reunions bilaterals, haurien d’anar als temes de fons i deixar la propaganda".