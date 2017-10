Arguments contra el "separatisme Català" a la pàgina de l'ambaixada espanyola al Sudan: error o fervor?

Imagineu-vos que sou al Sudan, que necessiteu algun servei de l'ambaixada i que busqueu a internet la seva web. Ràpidament anireu a parar a una pàgina on espereu trobar-hi informacions bàsiques pròpies d'una missió diplomàtica. Però, com ha avançat Catalunya Ràdio, hi trobareu una columna de la web on, sota el títol 'L'ambaixada informa' hi ha aquestes entrades: 'Aplicació de l'article 155 de la Constitució' [amb l'enllaç trencat o desactivat], 'Compareixença president Rajoy 21 d'octubre del 2017 [en la qual el president espanyol va anunciar l'activació del 155 contra Catalunya]' i ' Dades bàsiques sobre el separatisme Català [amb majúscula, com ho escriuria un anglosaxó]. Aquest document sembla retirat, però el podeu consultar aquí: es titula 'Mites i falsedats del separatisme català'.

Els "10 mites" de l'independentisme que intenten 'desmuntar'

En aquesta llista de "10 mites" hi ha arguments per 'desmuntar-los'. Entre altres afirmacions s'hi diu que "per decisió de les autoritats regionals, no hi ha escoles públiques on la llengua vehicular sigui el castellà. La meitat dels nens catalans no poden estudiar en la seva llengua materna. Les successives sentències dels jutges contra la imposició del català i l'exclusió del castellà en escoles i comerços han sigut deliberadament ignorades", i s'obvia que la llei de normalització lingüística va ser aprovada al Parlament gairebé per unanimitat (hi va haver només una abstenció). També s'assegura que "el procés secessionista català es basa en l'incompliment de la llei i en el menyspreu a la pluralitat política. Lluny de ser democràtic i pacífic, està emparentat amb els moviments populistes, antisistema, ultranacionalistes i supremacistes que han sorgit a Europa i els EUA en els últims anys". I sobre l'1-O, el document afirma que "les forces i cossos de seguretat de l'Estat han actuat d'una manera professional i amb proporcionalitat, executant una ordre judicial per evitar una consulta que era il·legal i una vegada que la direcció de la policia regional (Mossos d'Esquadra) deliberadament va fer desistiment de funcions", a més d'insistir en el que ja va dir el ministre Alfonso Dastis a la BBC, que "moltes de les imatges sobre una presumpta repressió policial difoses per l'independentisme i de les quals s'han fet ressò diferents mitjans de comunicació són falses".

També hi ha el 'Missatge de sa majestat el rei sobre el que va passar a Catalunya l'1 d'octubre del 2017' i els 'Missatges sobre el que va passar a Catalunya l'1 d'octubre'. Aquest últim arxiu és, en realitat, una carpeta que conté cinc documents, entre els quals n'hi ha un de titulat 'Línies de premsa Catalunya', que és un argumentari per contestar a preguntes dels mitjans de comunicació sobre l'1-O, un material d'utilitat dubtosa per als ciutadans desplaçats al Sudan que consultin la web.

El cas és que aquests arxius no es troben als apartats de la web del ministeri utilitzats per altres ambaixades, o almenys no hi són en les consultades per l'ARA per comprovar si era un fenomen generalitzat o un cas aïllat. Si ho detecteu en algun altre cas, ja ens ho fareu saber. De moment, la pregunta és si el fet que aquest material, que fa tot l'efecte que és per a consum intern, s'ha penjat públicament per error o bé per fervor patriòtic de l'ambaixada de Khartum, encapçalada per Juan José Rubio de Urquía.