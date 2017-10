Armengol demana “seny” per buscar “la llum del diàleg”

La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, va aprofitar ahir el seu discurs al debat de política general de la comunitat per demanar “seny” davant la “crisi del model territorial de l’Estat” i va fer una crida a “aprofitar la més mínima escletxa” per buscar “la llum del diàleg”. Armengol va mantenir la línia de desmarcar-se del PSOE criticant els “anys d’immobilisme” d’una crisi “que ve de fora i que no és només territorial”, però també va assegurar que s’ha demostrat que “no duu enlloc saltar-se les lleis en una fugida cap endavant ni tampoc convertir-les en trinxeres”.

Intentant no perdre el paper de mediadora que ha volgut assumir les últimes setmanes davant el seu partit, la presidenta va reivindicar el reconeixement de la “pluralitat nacional, lingüística i cultural d’un Estat que és divers i que només podrà garantir una igualtat de drets si tracta de manera diferent a aquell que és diferent”, i va recordar que “un problema polític només es pot afrontar des de la política”.

La presidenta ha criticat sistemàticament la “falta de proposta” que el govern espanyol té cap a Catalunya i, alhora, ha rebut atacs tant de Ciutadans com del PP per estar “segrestada” pels seus socis de Govern, els ecosobiranistes de Més per Mallorca.

De fet, durant les últimes setmanes el Govern ha intentat mantenir un discurs únic i en bloc respecte a la situació política a Catalunya: condemnar (a diferència del que ha fet el PSOE) la repressió policial i demanar diàleg. Tant a Més com al PSIB són conscients que la seva visió sobre el model territorial i l’eix nacional són diferents, i ja hi ha veus entre la militància que demanen més pressió als socialistes per evitar l’aplicació de l’article 155. Més per Menorca, per exemple, va demanar la setmana passada que el senador socialista Francesc Antich dimitís si vota a favor de l’aplicació de l’article, i Podem insisteix en la necessitat que el PSIB forci el PSOE a posicionar-se a favor del diàleg.

El PSIB, entre dos focs

No obstant això, les complicacions per al PSIB no acaben en els seus socis de Govern, ja que aquesta és la segona vegada que es desmarquen de l’estratègia estatal (els seus dos diputats al Congrés ja van votar contra la investidura de Mariano Rajoy) i això podria dur conseqüències. El portaveu dels socialistes balears, Iago Negueruela, afirma, no obstant, que esperen que el PSOE sàpiga “entendre la pluralitat del nostre país i d’opinions, aplicada també a casa nostra”.

En qualsevol cas, els fronts per al PSIB no estan oberts només dins del Govern, ja que governa en tripartit amb Més i Podem als consells insulars i a l’Ajuntament de Palma, on un dels regidors de la formació lila advertia la setmana passada que s’hauria “d’obrir seriosament el debat” i plantejar-se, com a Barcelona, si és necessari trencar el pacte amb els socialistes.