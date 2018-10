Arnabat acusa el corrent sobiranista dels comuns de falta de "lleialtat" per haver actuat deixant de banda la direcció

El coordinador general de Catalunya en Comú, Ramon Arnabat, s'ha mostrat sorprès per la presentació d'una plataforma sobiranista dels comuns a través de la premsa. "Per lleialtat i franquesa, els debats s'han de fer dins de l'espai de manera prioritària", ha assenyalat en declaracions als mitjans, i ha discrepat que no s'estiguin respectant les diferents sensibilitats del partit. "En l'ideari hi caben diferents posicions, des del federalisme fins a l'independentisme", ha dit Arnabat, i ha afegit que l'organització va sortir "enfortida" de les primàries que van servir per renovar la direcció. En qualsevol cas, Arnabat ha assegurat que el partit està disposat a debatre aquestes qüestions a l'executiva o al consell nacional.

Arnabat ha fet aquestes declaracions després de saber que aquest dimarts a la tarda es presentarà una plataforma encapçalada per la portaveu parlamentària dels comuns, Elisenda Alamany, i el líder d'EUiA i diputat al Parlament Joan Josep Nuet, que critica durament la deriva del partit. Consideren que no s'està respectant la pluralitat interna, que s'ha abandonat el sobiranisme i que s'està promovent la "homogeneïtzació" dins l'espai.

A propòsit del paper d'Elisenda Alamany al Parlament, Arnabat ha assegurat que va ser ratificada pel grup com a portaveu i ha afirmat que el partit té "plena confiança que seguirà exercint de portaveu com fins ara". Arnabat ha anunciat que els coordinadors generals tenen una reunió avui amb el grup parlamentari.

La polèmica decisió del TS sobre les hipoteques

Arnabat també ha comunicat que el grup d'En Comú Podem al Congrés farà una pregunta al govern perquè "blindi" la resolució del Tribunal Suprem en la qual va dictar que eren els bancs els que havien d'assumir l'impost derivat de les hipoteques, i no els ciutadans. "No sabem què va passar en 24 hores, però sembla que l'Íbex-35 i els bancs tenen més influència que milions de persones", ha lamentat.