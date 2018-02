Arran anuncia el seu suport a la vaga feminista del 8-M des de la seu de Cs: "Ciutadans, masclista!"

L'organització de l'esquerra independentista Arran ha anunciat la seva participació a la vaga feminista del 8 de març amb una acció a la seu de Ciutadans, on han enganxat adhesius del seu cartell: "Defensem-nos juntes del patriarcat i el capitalisme", porta per lema. Pocs minuts abans de les 11 del matí una desena d'activistes del col·lectiu han irromput a la seu del partit taronja, però ràpidament el personal de seguretat ha sortit de l'edifici per retreure'ls la iniciativa i ha instat les noies a aturar-se. "Aneu a un altre lloc, sou unes criatures!", els ha etzibat el guàrdia de l'edifici.

540x306 Una membre d'Arran enganxa adhesius a la porta de la seu de Cs / ARA Una membre d'Arran enganxa adhesius a la porta de la seu de Cs / ARA

Aleshores, han procedit a llegir un manifest en el qual han denunciat que Cs és un partit "masclista" després de recordar que Inés Arrimadas va dir que no participaria a la vaga del 8 de març perquè "algunes de les reivindicacions van contra el sistema capitalista". "Nosaltres li diem que el feminisme en si hi va en contra", ha apuntat Laia Gonzàlez, encarregada de llegir el text. "El sistema capitalista se sustenta tractant-nos a les dones com a mà d'obra barata, traient benefici de la nostra feina gratuïta a casa, mercantilitzant els nostres cossos i les nostres vides", ha continuat.

Segons Arran, Cs "utilitza la força del moviment feminista per rentar la cara al seu partit". Al llarg del manifest, l'organització ha subratllat algunes declaracions dels seus líders i iniciatives parlamentàries que el partit taronja ha votat en contra del feminisme. "El seu president ha afirmat que l'avortament no és un dret sinó un fracàs de la societat [...] i Toni Cantó ha assegurat que la majoria de denúncies per violència masclista són falses", ha afirmat Gonzàlez. A més, "Albert Rivera defensava que dir-li matrimoni a la unió homosexual generava tensions innecessàries", ha afegit. Per tot plegat, han justificat el motiu de fer l'acció davant de la seu del partit taronja: "Cs no són els nostres companys de lluita sinó els nostres enemics de classe, de gènere i com a pobel".