Arran creu que l'independentisme no té "capacitat" d'implementar la República

Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, ha assegurat aquest divendres a través d'un comunicat que en aquests moments no hi ha "capacitat per implementar la República". Consideren que no hi ha prou forces "a escala institucional", ja que hi ha "dubtes i manca d'estratègia".



A més, afirmen que la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar la sessió d'investidura prevista per a dimarts passat, dia 30, suposa un "nou dia històric fallit de l'independentisme" i que es va iniciar "l'enèsima batalla per assenyalar culpables". Han acusat així ERC de supeditar la seva acció a la legalitat espanyola.



No obstant això, afegeixen que "no és menys criticable el fet que Carles Puigdemont, després de passar tota la campanya electoral dient que tornaria, no ho hagi fet" i, tot i que reconeixen que no poden exigir a ningú que vagi a la presó, sí que poden "recriminar-li que mentís en campanya electoral".



Tot i així, l'organització juvenil vinculada a la CUP crida a "no caure en el pessimisme", sinó que aquesta situació hauria de servir per "intensificar els esforços per continuar lluitant pel nostre objectiu", ja que, afirmen, "mai havien fet trontollar tant els ciments del règim del 78".