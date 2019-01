Arran insta els presos polítics a no presentar-se al judici

Arran ha fet una crida avui als presos polítics a no presentar-se davant dels tribunals per no obeir la justícia espanyola. "Emplacem els presos a no anar al judici, a no reconèixer la justícia espanyola, perquè serà el conjunt del poble qui serà jutjat", ha remarcat Núria Martí, portaveu de l'organització juvenil de l'esquerra independentista.

Arran ha fet aquestes declaracions durant el tret d'inici de la campanya 'Estripem la baralla', contra el règim del 1978, per denunciar unes "normes que ens venen imposades des del principi". En els cartells de la campanya, Arran vincula el PSOE amb el GAL, el 155 i el 135, el PP amb la guerra a l'Irak, el franquisme i la corrupció, Cs amb les empreses de l'Íbex 35 i Vox amb el feixisme.

"La carta del jòquer, l'altra imatge de la campanya, pretén simbolitzar la desestabilització del règim saltant-se les normes imposades pel poder perquè la partida la guanyi el poble", ha assenyalat Martí. Aquesta campanya se centra en denunciar la repressió contra "el moviment independentista amb un judici injust", però també contra "els atacs al català, els desnonaments o la reforma laboral". En aquest sentit, Martí ha recordat que "la repressió s'estén contra tots els col·lectius que lluiten contra el sistema patriarcal o capitalista", i ha esmentat els diferents processos judicials que han d'afrontar membres d'aquestes entitats arreu de l'Estat.

L'inici de la campanya va tenir lloc ahir quan vuit joves de l'organització van intentar fer una acció simbòlica encadenant-se davant el Tribunal Suprem per denunciar la persecució judicial a l'independentisme. Una acció que no van poder portar a terme perquè agents de la Policia Nacional els van detenir just en el moment que la iniciaven. El magistrat titular del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid ha decretat avui l a llibertat sense mesures cautelars dels vuit joves que van prendre part en l'acció i que han dormit avui en dependències policials.