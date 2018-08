La 50 edició de la Universitat Catalana d'Estiu arrenca demanant la llibertat dels presos polítics i exiliats

Arrenca la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). La trobada que cada any es fa a Prada enguany arriba a la 50a edició. I ho fa amb el color groc de fons i el lema 'I tanmateix, la remor persisteix', del poeta Miquel Martí i Pol. Unes paraules que per al president de la UCE, Jordi Casassas, prenen especial importància per la situació política que viu Catalunya actualment. "La UCE va néixer com una mena de resistència nacional. Es va situar a Prada, en un lloc emblemàtic per a l'exili del 1939. Això cal guardar-ho en memòria, ara que l'exili torna amb duresa", ha dit Casassas, que ha demanat la llibertat per a tots els presos polítics i exiliats.

Així, ha recordat que a l'acte d'inauguració de l'any passat hi era present l'aleshores conseller de la Presidència, Jordi Turull, que va marxar poc després de conèixer la notícia dels atemptats de Barcelona. De fet, el president de la UCE ha fet un paral·lelisme amb els orígens d'aquest esdeveniment, que el 1968 va començar a celebrar-se com una manera de plantar cara al franquisme. Ara, per a Casassas, la UCE "persisteix en contra d'un estat legalment democràtic i contra el populisme més barroer". Així, considera que aquesta trobada que cada any se celebra a Prada és "indestriable del Procés català".

El record pels presos polítics i exiliats ha sigut constant en tot l'acte d'inauguració de la UCE. Cap de les personalitats que han pres la paraula no s'ha oblidat de demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats i el retorn dels exiliats. Així, després de posar en valor la feina de la UCE, el secretari d'universitats i recerca de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, ha denunciat la "injusta presó i exili" dels líders independentistes. "Avui l'opressió de tot un poble no és tan barroera com ho era el 1968, sinó que vol ser més sibil·lina", ha assegurat. Grau ha demanat que "l'escarment" que, segons ha dit, l'estat espanyol vol donar al moviment independentista no serveixi per "abandonar l'anhel" de construir la República Catalana. "La remor ha de persistir", ha defensat.

De fet, la proclama també l'ha llançat la vicepresidenta del govern balear, Isabel Busquets, que ha denunciat la situació política que viu Catalunya i ha avisat que "sempre hi haurà qui vulgui coartar la nostra llibertat". Així, ha denunciat l'exili i la presó "injusta" dels líders independentistes. "Seguim patint repressió i exili. El silenci es converteix en complicitat", ha criticat Busquets, que ha fet un esment especial al raper Valtonyc, exiliat a Bèlgica.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha posat en valor la tasca que han fet els municipis en els últims mesos per tirar endavant el referèndum de l'1-O, però també per no cedir "al xantatge dels aparells de l'Estat". "Els regidors sempre hem tingut clar el paper que juguem", ha assegurat. Noguer, de fet, ha recordat que el món municipalista s'ha compromès a construir l'Assemblea d'Electes, que hauria "d'assumir les funcions de la Generalitat temporalment".

Torra, Puigneró, Paluzie i Mauri, entre els polítics convidats

Des d'aquest divendres fins al 23 d'agost, Prada serà escenari de diferents conferències i classes, però també d'actes que comptaran amb la participació de representants polítics com el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie; el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, i l'exlíder de Podem a Catalunya Albano Dante Fachin. El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l'encarregat de tancar l'edició d'aquest any presidint l'acte de clausura de dijous vinent.