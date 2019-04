Arrimadas, Álvarez de Toledo, Batet i Rufián no seran al debat de TVE

Ni Inés Arrimadas, ni Cayetana Álvarez de Toledo, ni Meritxell Batet, ni Gabriel Rufián no seran al primer debat de candidats per Barcelona al 28-A que es fa aquesta nit a TVE. En el seu lloc, hi aniran Toni Roldán (número dos per Barcelona de Ciutadans), Jordi Roca (número u per Tarragona del PP), Mercè Perea (número tres per Barcelona del PSC) i Gerard Gómez del Moral (número sis per Barcelona d'ERC). Junts per Catalunya i En Comú Podem són els dos únics partits que, de moment, hi envien els caps de llista per Barcelona: Laura Borràs i Jaume Asens. El debat començarà a les 22 h, estarà moderat per Quim Barnola i durarà 90 minuts.

Aquests canvis d'última hora han fet que el que havia de ser el primer debat electoral entre els caps de llista per Barcelona, quedi descafeïnat. De fet, el Consell d'Informatius de RTVE ha manifestat el seu malestar pel que consideren una "plantada" a la televisió pública. "Potser els polítics no valoren la televisió pública?", han expressat en una piulada a Twitter.

Dp de confirmar su asistencia al debate de hoy en TVE Catalunya @tve_catalunya l@s cabezas de lista de @populares @CiutadansCs, @socialistes_cat y @Esquerra_ERC PLANTAN a la tele pública en el último momento. 📡¿Acaso los politic@s no valoran la televisión pública? 🧐 #DebateEnTVE — C.Informativos TVE (@CdItve) 15 de abril de 2019

De fet, RTVE ja va expressar la seva "decepció i malestar" pel rebuig del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a participar en el debat de TVE que s'ha de fer aquest dimarts. Davant d'aquesta decisió, els líders del PP, Pablo Casado; de Ciutadans, Albert Rivera, i de Podem, Pablo Iglesias, també van decidir no assistir al debat.