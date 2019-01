Arrimadas: "Cs és la garantia que Vox no influirà en el govern andalús"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, afirma en una entrevista a 'La Vanguardia' que la seva formació és la millor garantia que Vox no influirà en l'executiu andalús. I afegeix que "el pacte és entre dos partits, i tot el que afecti l'executiu ho decidiran només Cs i el PP".

"Només hi ha un acord de govern, el signat per Cs i el PP. Allò que el PP faci amb Vox ho hauran d'explicar ells. No té res a veure amb Cs", afegeix posteriorment, i adverteix que "el nou govern andalús no es mourà ni un mil·límetre del pacte d'estat contra la violència de gènere". Sobre la possible candidatura de Susana Díaz a la investidura –condemnada al fracàs–, Arrimadas anota que "el PSOE ha d'assumir immediatament que Andalusia no és un mas de la seva propietat".

La líder de Cs no creu que el pacte andalús els passi factura en territoris on, com a Catalunya, reben molt vot del centreesquerra. "Estic convençuda que els espanyols valoren que Cs guanya eleccions i ja comença a governar institucions. Valoren que allò que semblava impossible fins fa molt poc, com guanyar l'independentisme català a les urnes o desallotjar el PSOE de la Junta d'Andalusia, ho hem fet realitat".

Arrimadas denuncia els pactes que té el PSOE perquè "Sánchez ha allunyat el socialisme del constitucionalisme". "El problema no és el PSOE, és el sanchisme, que fins i tot és criticat per molts barons socialistes", afirma. En aquest sentit, afegeix que "el sanchisme és un corrent que demostra que no té ni ideologia ni escrúpols. Només pensa en com seguir a la Moncloa".

Pel que fa als pressupostos,considera que Sánchez "és capaç de prometre el que no té ni pot donar" i critica que "intenta blanquejar el president Torra per garantir-se els pressupostos". "El seu únic interès és un intercanvi de cromos entre els pressupostos generals i els de la Generalitat", afegeix.

Sobre la reforma de l'Estatut que proposa el PSOE, la cap de l'oposició avisa que "la solució vindrà d'un acord entre els partits constitucionalistes per defensar els drets de tots els catalans i d'impulsar una gran reforma d'Espanya". "El que no solucionarà res és aprovar un nou Estatut que regali la justícia als independentistes", denuncia.