Cayetana Álvarez de Toledo (PP) reclama a la Fiscalia que retiri els llaços grocs "per sempre"

Després que el president, Quim Torra, hagi retirat els llaços grocs dels edificis públics, la candidata del PP per Barcelona a les eleccions del 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reclamat a la Fiscalia que retiri "avui i per sempre" els llaços i els "cartells que denuncien Espanya com una dictadura".

Álvarez de Toledo ho ha demanat al considerar que "no són només un símbol d'opressió durant la campanya electoral, sinó que ho són sempre". En una visita al Saló de l'Ensenyament, durant la qual han fet una "parada especial" –en paraules de la candidata– a l'estand de l'exèrcit, Álvarez de Toledo ha reivindicat el paper de les forces armades davant el "pacifisme hipòcrita" de l'independentisme. "Són els garants de la Constitució i de la pau civil espanyola", ha apuntat.

Álvarez de Toledo també ha indicat que creu que la querella del president de la Generalitat, Quim Torra, no tindrà gaire recorregut. "Només és soroll i propaganda", ha apuntat la candidata del PP per Barcelona, que ha subratllat que Torra haurà de "retre comptes davant l'estat constitucional".

Per la seva banda, la líder de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, s'ha felicitat. "És una victòria de Cs que ja no hi hagi simbologia separatista a la Generalitat". Així, ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè, a parer seu, "no ha mogut ni un dit" perquè es retiressin els símbols.

Durant una visita a Vilafranca del Penedès, Arrimadas ha destacat que ha estat el seu partit "el que ha hagut d'anar a la JEC a defensar els drets de milions de catalans" perquè "Sánchez continua mirant cap a una altra banda, no vol molestar els seus socis" –en al·lusió a un hipotètic pacte amb els independentistes–. En aquest sentit ha denunciat que el PSC, que governa a l'ajuntament de la capital del Penedès, "permet que hi hagi propaganda separatista a la façana del consistori", cosa que ha considerat que "és una vergonya" perquè el govern local "permet que s'expulsi la majoria social de Catalunya i tots els ciutadans de Vilafranca que no van votar partits independentistes".

651x366 Arrimadas: "És una victòria de Cs que ja no hi hagi simbologia separatista a la Generalitat" / ACN Arrimadas: "És una victòria de Cs que ja no hi hagi simbologia separatista a la Generalitat" / ACN

El PSC culpa els sobiranistes de la polèmica i reclama parlar dels "problemes reals" de la gent

Al seu torn, la candidata del PSC al Congrés de Diputats per la circumscripció de Barcelona, Meritxell Batet, ha situat tota la càrrega en l'espai independentista. Ha reclamat, en un acte des de Sant Adrià de Besós, als líders polítics sobiranistes que tinguin “coratge” per aparcar el debat dels llaços grocs i afrontar els “problemes reals” de la ciutadania.

651x366 Meritxell Batet en un acte de campanya del PSC a Sant Adrià de Besós / ACN Meritxell Batet en un acte de campanya del PSC a Sant Adrià de Besós / ACN

“La simbologia i els llaços no paguen factures, ni donen una salut pública de qualitat, ni paguen les pensions”, ha afirmat Batet, que no s'ha referit, però, a Ciutadans.

De cara a les eleccions del pròxim 28 d’abril, Batet ha assegurat que s'acosta una campanya binària en la qual els votants hauran d’escollir entre l’aposta per “la convivència, el diàleg, l’entesa i el consens” o “la fractura, la confrontació i el dany” d’altres formacions.