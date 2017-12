Arrimadas retreu a Iceta que el model de finançament que proposa "no es pot pagar”

La candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 21 de desembre, Inés Arrimadas, ha carregat aquest divendres contra la proposta del líder del PSC, Miquel Iceta, sobre el finançament a Catalunya i la "hisenda federal". Per a Arrimadas, el socialista s’està dedicant a copiar "els nacionalistes" i a fer "promeses incomplibles i que sap que no es poden pagar".

En un esmorzar informatiu amb Empresaris de Catalunya, Inés Arrimadas ha explicat que no li ha agradat gens que Iceta hagi llançat la seva idea sobre com hauria de ser un nou finançament per a Catalunya, i ha arribat a comparar-la amb les propostes dels independentistes. "Els separatistes fan promeses incomplibles, d'una arcàdia feliç. I n'hi ha d'altres que s'hi sumen, com Iceta, que proposa coses que sap que no es poden complir ni pagar", ha dit, i ha afegit que el model de finançament del socialista ja ha estat "desacreditat" pels inspectors d’Hisenda, "que diuen que seria un caos lluitar contra el frau si es dispersa tot entre hisendes".

Arrimadas assegura que el 21-D hi ha "l’oportunitat històrica, que està a tocar, de confeccionar un Govern per primer cop no nacionalista a Catalunya". És per això que no es cansa d'insistir en la necessitat que els tres partits constitucionalistes –Cs, PSC i PPC– haurien d’arribar a un pacte per crear un executiu conjunt liderat per Arrimadas. A més, la candidata s’ha compromès a impulsar, si lidera el Govern, un consell executiu "transversal i amb independents". "Ja és hora que gent que no porta 30 anys en política s’incorpori a la bona gestió de la Generalitat”, ha dit.

Amb tot, és conscient que potser els escons de Cs, PSC i PPC no sumen prou per investir-la presidenta, i per això ha apel·lat també a la col·laboració de Catalunya en Comú des de fora del Govern. "A mi m’agradaria, i així ho intentaré, que els senyors de Catalunya en Comú s’abstinguessin perquè hi hagués un Govern sensat i de tots els catalans", ha comentat, i ha afegit que els dirigents dels comuns hauran "de triar si es prioritza la política social, com se'ls posaria sobre la taula, o si volen continuar el Procés amb els independentistes".

Auditar la despesa de la Generalitat

Davant dels empresaris, Arrimadas ha volgut treure pit d’algunes de les seves propostes per al 21-D i ha fet especial incís en la seva intenció d’impulsar "una auditoria de la gestió i la despesa de la Generalitat". "Volem saber quant ens està costant el Procés. Han tingut estructures opaques, estructures que en deien d’estat, xiringuitos polítics, partides ocultes. Farem l’auditoria per saber quants diners podrem destinar de més a polítiques socials gràcies a acabar amb tot això", ha sentenciat.