Arrimadas retreu a Iglesias que faci "d'emissari dels separatistes" en la negociació dels pressupostos

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha retret al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que faci "d'emissari dels separatistes" en la negociació dels pressupostos a canvi de "privilegis" per als polítics. "No hi ha res que violi més el dret a la igualtat dels espanyols", ha lamentat en roda de premsa des de Madrid. Com ja va fer el partit taronja divendres passat, Arrimadas ha criticat que es negociïn els comptes en una presó amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, de qui està convençuda que creu que hi ha diferències genètiques entre catalans i espanyols –en relació a un article publicat per l'exvicepresident l'any 2008.

També ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver entregat la política econòmica a Iglesias i la política territorial "a Quim Torra, Carles Puigdemont i Bildu". En aquest context, ha lamentat que els pressupostos "es negociïn a canvi de privilegis per als que han donat un cop d'estat i per als que s'han fugat de la justícia".

La política de la formació taronja ha avançat que dissabte vinent Cs farà un acte a Reus a les 11 hores per recordar que farà un any que es va donar un "cop a la democràcia" i es van "violar" els drets de milions de catalans, en referència a la declaració unilateral d'independència. En aquest context, ha denunciat que es va utilitzar el Parlament per "cometre una aberració jurídica i democràtica" i ha assegurat que el seu partit no taparà les "aberracions" del separatisme.

Sobre Carolina Punset, que ha deixat Ciutadans recentment, Arrimadas ha explicat que el partit "l'ha enxampat amb el carro dels gelats" en referència a la seva reunió amb Carles Puigdemont i ha assenyalat que hi va anar amb el cotxe oficial. "No sé si mantenen els valors però tant ella com el seu home no deixaran l'acte i el sou", els ha retret.