Arrimadas reivindica Cs per acabar amb la "violació de drets" a Catalunya

La candidata de Cs per Barcelona el 28-A, Inés Arrimadas, ha parlat aquest dilluns de la "violació de drets" que es viu a Catalunya. No feia referència, però, a la repressió contra l'independentisme, sinó al fet que el Govern tingui, segons ha dit, "humiliats i trepitjats" milions de catalans. En una entrevista a RNE, ha tornat a retreure a Pedro Sánchez la seva aposta pel diàleg amb l'executiu de Quim Torra, i ha afegit: "Molts catalans hem arribat a la conclusió que per garantir els nostres drets hem de governar Espanya".

L'encara líder de l'oposició ha assegurat que la decisió de concórrer a les generals no busca simplement "donar el salt al Congrés, sinó al govern d'Espanya", des d'on espera poder combatre el "nacionalisme" català i el seu "efecte contagi" al País Valencià i les Balears. "El nacionalisme s'està estenent", ha advertit. Per això ha considerat que quatre anys més de govern del PSOE amb el suport de l'independentisme suposaria un "dany irreparable" per a Espanya.

Al seu parer, en les últimes setmanes s'han viscut situacions "esperpèntiques" a Catalunya, coincidint amb l'inici del judici al Procés, amb el Govern sumant-se a una "aturada ideològica" –la vaga de dijous passat– i el Parlament "tancat". Una situació que, segons Arrimadas, ha permès Sánchez, a qui ha retret que hagi parlat de diàleg però que no l'hagi trucat en 9 mesos. "Torra, Bildu, Puigdemont i Rufián volen que continuï el Partit Socialista. És una mostra clara de qui no ha de governar", ha dit la cap de files de Cs a Catalunya, que ha aprofitat per refermar el veto al PSOE després del 28-A: "No tenim res a negociar", ha dit.

Arrimadas no s'ha estat de disparar també cap al PP, després que critiqués el seu salt a Madrid: "El PP i el PSOE porten tota la vida assumint el marc mental del separatisme", ha dit, i ha reivindicat Cs com l'únic partit "net, sense casos de corrupció [...], de centre, liberal i europeista i que mai ha pactat amb nacionalistes".